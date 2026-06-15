Arnold Schwarzenegger gibt Startschuss für E-Post in Wien

Die Post stellt in Wien ab sofort komplett CO2-frei auf der letzten Meile zu. Damit ist Wien laut Post die größte europäische Metropole mit rein elektrischer Zustellung und Muskelkraft.

Am Wiener Heldenplatz wurde am Montag, dem 15. Juni, ein besonderer Schritt gefeiert: Die Österreichische Post stellt in der Bundeshauptstadt nun vollständig CO2-frei auf der letzten Meile zu. Das bedeutet: Pakete, Briefe, Zeitungen, Zeitschriften und Prospekte werden in Wien mit E-Fahrzeugen oder mit Muskelkraft zugestellt. Mit dabei war auch Arnold Schwarzenegger, der den offiziellen Startschuss gab. Er ist Initiator der Klimaschutzkonferenz Austrian World Summit, die am Dienstag startet.

©Österreichische Post AG Wiener Zustellerin Sonja Kreuzer bei einem Selfie mit Arnold Schwarzenegger

Wien vorne dabei

Laut Österreichischer Post ist Wien damit die größte europäische Metropole, in der die Post-Zustellung auf der letzten Meile vollständig CO2-frei läuft. Täglich sind dafür mehr als 1.300 Zustellerinnen und Zusteller unterwegs. Sie bringen die Sendungen zu Fuß, mit E-Bikes, E-Mopeds oder E-Transportern zu den Wienerinnen und Wienern. Rund 1.000 Zustellfahrzeuge legen in Wien pro Jahr etwa acht Millionen Kilometer rein elektrisch zurück.

Viel investiert

Für die Umstellung hat die Post insgesamt 32 Millionen Euro in Ladeinfrastruktur und E-Fahrzeuge investiert. Dadurch sollen in Wien jährlich rund 2.300 Tonnen CO2 eingespart werden. Post-Generaldirektor Walter Oblin sagt dazu: „Mit der vollständigen Transformation unserer Zustellung in Wien setzen wir einen Meilenstein für elektrisch angetriebene Logistik in Europa.“ Er betont auch: „Heute sind in Wien rund 1.000 Fahrzeuge im Einsatz und sparen jährlich rund 2.300 Tonnen CO₂ ein – ein klarer Beweis dafür, dass Klimaschutz und wirtschaftlich effiziente Zustellung im großen Maßstab zusammenpassen.“

Strom vom Dach

Den Strom für die E-Flotte produziert die Post zu einem erheblichen Teil selbst. In Wien und Hagenbrunn in Niederösterreich betreibt sie an drei Standorten Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 5,9 Megawattpeak. Von diesen Standorten starten auch Zustelltouren für die Bundeshauptstadt, dort werden die E-Fahrzeuge geladen. Strom, der zusätzlich gebraucht wird, kommt laut Post ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen in Österreich.

Nächstes Ziel

Wien ist nicht die einzige Stadt, in der die Post bereits elektrisch zustellt. Auch in Graz, Salzburg und Innsbruck läuft die Zustellung laut Post schon vollständig mit E-Fahrzeugen. Insgesamt betreibt die Österreichische Post derzeit mehr als 6.000 E-Fahrzeuge und damit die größte E-Flotte des Landes. Nach Wien ist das nächste Ziel bereits klar: Bis 2030 soll die gesamte Zustellung in Österreich auf der letzten Meile rein mit E-Fahrzeugen oder zu Fuß stattfinden.