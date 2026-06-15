Babyhase verhoppelte sich am Nova Rock – Polizei rettete ihn

Auf dem Nova-Rock-Gelände wurde ein verirrter Babyhase von der Polizei Burgenland gerettet und nach Nickelsdorf in sichere Hände gebracht.

Auf dem Nova-Rock-Gelände wurde ein verirrter Babyhase von der Polizei Burgenland gerettet und nach Nickelsdorf in sichere Hände gebracht.

Zwischen Festivalgelände und Einsatzalltag gab es für die Polizei Burgenland einen besonders herzigen Moment. Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftseinheit Burgenland entdeckten am Kerngelände des Nova Rock Festivals am Sonntag, dem 14. Juni, einen verirrten Babyhasen. Der kleine Feldhase war dort offenbar alleine unterwegs. Die Einsatzkräfte reagierten behutsam und sicherten das Tier. Danach wurde der Babyhase an die Tieraufnahmestelle Nickelsdorf übergeben. Dort bekommt er nun die Versorgung, die er braucht.