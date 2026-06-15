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Foto auf 5min.at zeigt eine Polizisten mit einem Hasen auf der Hand.
Auf dem Nova-Rock-Gelände wurde ein verirrter Babyhase von der Polizei Burgenland gerettet und nach Nickelsdorf in sichere Hände gebracht.
Nickelsdorf
15/06/2026
Am Gelände entdeckt

Babyhase verhoppelte sich am Nova Rock – Polizei rettete ihn

Mitten am Gelände des Nova Rock Festivals im Burgenland wurde ein verirrter Babyhase entdeckt. Die Bereitschaftseinheit Burgenland brachte den kleinen Feldhasen in Sicherheit.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Zwischen Festivalgelände und Einsatzalltag gab es für die Polizei Burgenland einen besonders herzigen Moment. Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftseinheit Burgenland entdeckten am Kerngelände des Nova Rock Festivals am Sonntag, dem 14. Juni, einen verirrten Babyhasen. Der kleine Feldhase war dort offenbar alleine unterwegs. Die Einsatzkräfte reagierten behutsam und sicherten das Tier. Danach wurde der Babyhase an die Tieraufnahmestelle Nickelsdorf übergeben. Dort bekommt er nun die Versorgung, die er braucht.

Foto auf 5min.at zeigt eine Polizisten mit einem Hasen auf der Hand.
©LPD Burgenland
Der kleine Feldhase wurde am Kerngelände des Nova Rock Festivals entdeckt und behutsam gesichert.
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