/ ©LPD Burgenland
Babyhase verhoppelte sich am Nova Rock – Polizei rettete ihn
Mitten am Gelände des Nova Rock Festivals im Burgenland wurde ein verirrter Babyhase entdeckt. Die Bereitschaftseinheit Burgenland brachte den kleinen Feldhasen in Sicherheit.
Zwischen Festivalgelände und Einsatzalltag gab es für die Polizei Burgenland einen besonders herzigen Moment. Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftseinheit Burgenland entdeckten am Kerngelände des Nova Rock Festivals am Sonntag, dem 14. Juni, einen verirrten Babyhasen. Der kleine Feldhase war dort offenbar alleine unterwegs. Die Einsatzkräfte reagierten behutsam und sicherten das Tier. Danach wurde der Babyhase an die Tieraufnahmestelle Nickelsdorf übergeben. Dort bekommt er nun die Versorgung, die er braucht.
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