ÖWA im Mai: 5 Minuten stößt in Top 10 österreichweit vor

Von der Region in die Top 10 österreichweit: 5 Minuten stößt in die Elite des Medienangebotes im Land vor. Die Zahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) im Mai 2026 zeigen es.

5 Minuten hat sich im Mai 2026 laut einer Reichweitenstudie der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) in die Top 10 der österreichweiten, privaten Einzel-Medienangebote vorgekämpft. Sowohl was die Unique User (Österreich) als auch was die Unique Clients betrifft, liegt man in den Top 10 – und das mit 1.746.229 „Unique Usern“ aus Österreich und knapp über zwei Millionen so genannten „Unique Clients“.

95,66 Prozent der Page Impressions bei 5 Minuten aus Österreich

Bei den Unique Usern aus Österreich hat man damit einen Marktanteil von 24,09 Prozent. Untermauert wird dieser Erfolg durch 6.133.227 Visits sowie knapp 9,37 Millionen Page Impressions, wobei über 95 Prozent des Traffics als absolutes Mobil-Phänomen über Smartphones generiert werden. 95,66 Prozent der Seitenaufrufe (Page Impressions) bei 5 Minuten sind übrigens aus Österreich – ein Wert, den so sonst niemand in den Top 10 der privaten Einzel-Medienangebote erreicht hat.

5 Minuten-Konzept als Quelle des Erfolgs

5 Minuten-Chefredakteurin Yvonne Schmid-Berger weiß: „Unser historischer ÖWA-Erfolg beweist: Moderner Journalismus muss nah an den Menschen sein. Mit unserem 5-Minuten-Konzept bringen wir Nachrichten pointiert, blitzschnell und ohne langes Drumherum direkt auf das Smartphone unserer Leserinnen und Leser. Wir berichten unabhängig, regional verankert und immer auf Augenhöhe mit unserer Community. Dass uns mittlerweile über 1,7 Millionen Unique User im Monat ihr Vertrauen schenken, zeigt, dass wir den Nerv der Zeit treffen.“

©Marta Gillner Photography 5 Minuten-Chefredakteurin Yvonne Schmid-Berger freut sich über den Top 10 Platz von 5 Minuten bei den privaten Einzel-Medienangeboten in Österreich.

Quelle: ÖWA Mai 2026, Einzelangebote, Basis österreichische Internetnutzer:innen ab 14 Jahre