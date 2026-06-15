Wilde Moped-Flucht: 15-Jähriger trat Polizisten zu Boden

In Steyr wollte eine Zivilstreife einen Mopedlenker ohne Kennzeichen kontrollieren. Doch der Jugendliche flüchtete, fuhr über rote Ampeln und verletzte zwei Polizisten.

Am Montag, dem 15. Juni 2026, wollte eine Zivilstreife gegen 13.15 Uhr in Steyr einen Mopedlenker kontrollieren. Der Grund: Am Moped fehlten die Kennzeichen. Der Lenker war zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Doch statt anzuhalten, missachtete der Jugendliche die Anhaltezeichen. Er versuchte zu flüchten und fuhr laut Polizei rücksichtslos weiter.

Über rote Ampeln gebrettert

Bei seiner Flucht soll der Mopedlenker mehrere rote Ampeln überfahren haben. Eine weitere Streife wollte ihn schließlich stoppen. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen fuhr der Jugendliche weiter. Beim Vorbeifahren trat er laut Landespolizeidirektion Oberösterreich gegen einen Beamten. Der Polizist kam dadurch zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Im Bereich Steinwändweg konnte die Fahrbahn blockiert werden. Doch auch dort gelang es dem Fahrer, die Sperre zu umfahren. Dabei verletzte er beim Vorbeifahren einen weiteren Polizisten. Wenig später wurde der Mopedfahrer im Bereich der Leharstraße angetroffen. Es handelt sich um einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land. Er wurde vorläufig festgenommen.

Sachen versteckt

Kurz vor seiner Festnahme hatte der Jugendliche sein Moped, seine Oberbekleidung und seinen Helm in einem Waldstück zurückgelassen und versteckt. Die Polizei fand ihn dennoch. „Der Jugendliche wird mehrfach angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.