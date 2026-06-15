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/ ©Screenshot "google streetview"
Foto auf 5min.at zeigt das Unfallkrankenhaus Linz
Bei einem Frontalzusammenstoß in St. Florian wurde ein 34-Jähriger verletzt und ins UKH Linz gebracht.
Linz-Land
15/06/2026
Beim Abbiegen

Frontalcrash bei Kreuzung: 34-Jähriger ins Spital gebracht

Bei einer Kreuzung in St. Florian im Bezirk Linz-Land kam es Montagvormittag zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 34-Jähriger wurde verletzt ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Ein Unfall im Kreuzungsbereich hat am Montag, 15. Juni 2026, in St. Florian für einen Rettungseinsatz gesorgt. Eine 83-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land war gegen 9.55 Uhr mit ihrem Auto auf der L566, der Ipf-Landesstraße, unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Wiener Straße, im Bereich Am Bäckerberg, wollte die 83-Jährige links abbiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Bei dem Unfall wurde er unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

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