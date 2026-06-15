Frontalcrash bei Kreuzung: 34-Jähriger ins Spital gebracht

Ein Unfall im Kreuzungsbereich hat am Montag, 15. Juni 2026, in St. Florian für einen Rettungseinsatz gesorgt. Eine 83-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land war gegen 9.55 Uhr mit ihrem Auto auf der L566, der Ipf-Landesstraße, unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Wiener Straße, im Bereich Am Bäckerberg, wollte die 83-Jährige links abbiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Bei dem Unfall wurde er unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.