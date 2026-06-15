Österreich: Erst Sonne, dann Wolken und Schauer am Dienstag

Der Dienstag, dem 16. Juni, beginnt in Österreich verbreitet sehr sonnig. „Tagsüber ziehen von Westen her aber bald ausgedehnte Wolken auf“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. In Tirol und Vorarlberg machen sich die Wolken bereits am Vormittag bemerkbar, dort ist auch mit Regenschauern zu rechnen. Diese entstehen vor allem in der Nordhälfte. Im Süden und Osten bleibt es am längsten sonnig. Dort werden die Wolken erst gegen Abend häufiger, Schauer oder vereinzelt Gewitter können sich dann aber bis in die Nacht hinein halten. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Ober- und Niederösterreich am Nachmittag teils lebhaft aus West. Später dreht er auf südliche Richtungen. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad.