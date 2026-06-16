Neue Regel erhöht Profit: Warum Tanken in Slowenien jetzt teurer wird

Jeden Dienstag gelten in unserem Nachbarland wieder neue Spritpreise. Hier erfährst du, was du an den slowenischen Zapfsäulen für Benzin und Diesel bezahlen musst.

Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten halten die Ölpreise auf einem konstant hohen Niveau. Besonders für Pendler, die täglich auf das Auto angewiesen sind, wird das Tanken teilweise zu einer finanziellen Belastung. Wie drastisch sich die Preispolitik an den Staatsgrenzen unterscheidet, wird beim Blick auf das Nachbarland Slowenien deutlich. Abseits der Autobahnen setzt Slowenien auf ein staatlich reguliertes System, bei dem die Treibstoffpreise jeweils für eine Woche im Voraus fixiert werden – jeden Dienstag gibt es somit neue Preise.

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Neue Regel erhöht Profitmarge

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf dem slowenischen Markt dadurch zu einer Preisanpassung. Eine wesentliche Neuerung betrifft allerdings die Gewinnspanne der Kraftstoffhändler: Die amtierende Regierung hat die maximale Profitmarge sowohl für Benzin als auch für Diesel auf 0,115 Euro pro Liter angehoben, wodurch die Händler wieder mehr an den Treibstoffen verdienen können. Trotz der Anpassung zeigt sich bei den Endkundenpreisen ein geteiltes Bild. Während der Preis für Super-Benzin im Vergleich zur Vorwoche stabil bei 1,592 Euro verweilt, zieht der Dieselpreis an. Für einen Liter Diesel müssen Autofahrer in Slowenien nun 1,718 Euro bezahlen, nachdem der Preis zuvor bei 1,685 Euro lag.

Preise im Österreich-Vergleich

Durch die jüngsten Preissteigerungen schrumpft der finanzielle Vorteil beim Tanken im Nachbarland immer weiter zusammen. Ein direkter Vergleich mit den Preisen an Tankstellen in Kärnten verdeutlicht die schwindende Differenz: In Villach kostet Super-Benzin im Schnitt 1,72 Euro, während sich Diesel bei rund 1,80 Euro einpendelt. Damit liegt der slowenische Dieselpreis inzwischen nur noch knapp neun Cent unter dem Niveau im südlichsten Bundesland.

Preisvergleich: Kärnten vs. Slowenien

Treibstoffart Durchschnittspreis Kärnten Neuer Preis Slowenien Super-Benzin 1,72 € 1,592 € (unverändert) Diesel 1,80 € 1,718 € (+ 3,3 Cent)

Friedenverhandlung bald an der Zapfsäule spürbar?

In den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gibt es zudem eine entscheidende Wende. Gestern verkündete US-Präsident Donald Trump den Durchbruch auf seiner Plattform Truth Social: „Das Abkommen mit der Islamischen Republik Iran ist jetzt vollständig. Herzlichen Glückwunsch an alle! Hiermit genehmige ich ausdrücklich die gebührenfreie Öffnung der Straße von Hormus und ordne gleichzeitig die sofortige Aufhebung der Seeblockade durch die US-Marine an. Schiffe der Welt, startet eure Motoren. Lasst das Öl fließen“, heißt es. Eine Stellungnahme des Iran gibt es bislang nicht, trotzdem ist der Ölpreis auf knapp 83 US-Dollar pro Barrel gesunken, vor einer Woche lag der Wert noch bei 94 US-Dollar.