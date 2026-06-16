Mehrere Rückrufe: BILLA warnt vor diesen Produkten – was du jetzt wissen musst

Bei BILLA werden derzeit gleich mehrere Produkte zurückgerufen. wir haben hier den Überblick für euch und wissen, was es zu beachten gilt.

Neben einer Kräutermischung und damit hergestellten Produkten wird bei BILLA derzeit auch ein Veganes Cordon Bleu zurückgerufen und vor einem Nudel-Fertiggericht gewarnt.

Neben einer Kräutermischung und damit hergestellten Produkten wird bei BILLA derzeit auch ein Veganes Cordon Bleu zurückgerufen und vor einem Nudel-Fertiggericht gewarnt.

Vor einigen Tagen etwa hat der Supermarkt-Riese die „BILLA IMMER GUT 8 KRÄUTER 50G“ und einige damit hergestellte Produkte zurückgerufen. Betroffen sind dabei die Mindesthaltbarkeitsdaten Jänner 2028, Februar 2028 und Mai 2028. Ebenfalls zurückgerufen werden eben der KUE Frühlingsaufstrich, die Brietorte mit Frühlingsaufstrich und der AB Kornspitz mit Frühlingsaufstrich – allesamt hergestellt bis inklusive 8. Juni 2026. Der Grund für die Rückrufe ist eine mikrobiologische Verunreinigung. Eine potentielle Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, vom Verzehr des Produkts wird „dringend“ abgeraten, so BILLA.

Diese Produkte werden nun zurückgerufen: BILLA Immer Gut 8 Kräuter 50g mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten

KUE Frühlingsaufstrich hergestellt bis inklusive 8. Juni 2026

Brietorte mit Frühlingsaufstrich hergestellt bis inklusive 8. Juni 2026

AB Kornspitz mit Frühlingsaufstrich hergestellt bis inklusive 8. Juni 2026

©BILLA Diese Kräuter werden derzeit bei BILLA zurückgerufen.

Veganes Cordon Bleu bei BILLA und SPAR im Verkauf

Ebenfalls zurückgerufen wird derzeit ein Cordon Bleu bei Rügenwalder Mühle wegen möglicher Plastikteilchen. Betroffen ist dabei das „Vegane Mühlen Cordon Bleu“ mit Sojaprotein im gesamten DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Hierzulande bekommt man das Produkt unter anderem bei BILLA und SPAR. Auch hier kann eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Betroffen sind die Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten in der folgenden Infobox.

Diese Cordon Bleu von Rügenwalder Mühle werden zurückgerufen: Vegane Mühlen Cordon Bleu: 0003873273, Mindesthaltbarkeitsdatum 18. Juni 2026

0003873703, Mindesthaltbarkeitsdatum 18. Juni 2026

0003874453, Mindesthaltbarkeitsdatum 21. Juni 2026

0003874634, Mindesthaltbarkeitsdatum 22. Juni 2026

0003874871, Mindesthaltbarkeitsdatum 22. Juni 2026

0003875883, Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Juni 2026

0003875862, Mindesthaltbarkeitsdatum 25. Juni 2026

©BILLA Dieses Cordon Bleu wird aktuell bei BILLA und SPAR zurückgerufen.

Warst du schon einmal von einem Produktrückruf betroffen? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Druckfehler bei BILLA-Nudel-Fertiggericht

Gleichzeitig informiert das Unternehmen auch, dass bei einem Nudel-Fertiggericht das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht gestimmt hat bzw. dass ein Druckfehler aufgetreten ist. Dabei geht es um die „FOODMAKER BOWL RIGATONI CHICKEN TOMATO 375G“ mit der GTIN/EAN 5407009901591. Auf den Packungen war fälschlicherweise nur „0.06.2026“ aufgedruckt statt dem richtigen Datum „10.06.2026“. Übrigens: Bei BILLA hat man auf der Website rechtzeitig am 10. Juni über den fehlerhaften Aufdruck informiert. Das Produkt sollte nun jedenfalls nicht mehr verzehrt werden, sollte man es noch zu Hause liegen haben. Hat man eines der genannten Produkte tatsächlich (noch) zu Hause, kann man es einfach zurückbringen und bekommt auch ohne Rechnung das Geld wieder zurück.