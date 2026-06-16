Mehrere Rückrufe: BILLA warnt vor diesen Produkten – was du jetzt wissen musst
Bei BILLA werden derzeit gleich mehrere Produkte zurückgerufen. wir haben hier den Überblick für euch und wissen, was es zu beachten gilt.
Vor einigen Tagen etwa hat der Supermarkt-Riese die „BILLA IMMER GUT 8 KRÄUTER 50G“ und einige damit hergestellte Produkte zurückgerufen. Betroffen sind dabei die Mindesthaltbarkeitsdaten Jänner 2028, Februar 2028 und Mai 2028. Ebenfalls zurückgerufen werden eben der KUE Frühlingsaufstrich, die Brietorte mit Frühlingsaufstrich und der AB Kornspitz mit Frühlingsaufstrich – allesamt hergestellt bis inklusive 8. Juni 2026. Der Grund für die Rückrufe ist eine mikrobiologische Verunreinigung. Eine potentielle Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, vom Verzehr des Produkts wird „dringend“ abgeraten, so BILLA.
Diese Produkte werden nun zurückgerufen:
- BILLA Immer Gut 8 Kräuter 50g mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten
- KUE Frühlingsaufstrich hergestellt bis inklusive 8. Juni 2026
- Brietorte mit Frühlingsaufstrich hergestellt bis inklusive 8. Juni 2026
- AB Kornspitz mit Frühlingsaufstrich hergestellt bis inklusive 8. Juni 2026
Veganes Cordon Bleu bei BILLA und SPAR im Verkauf
Ebenfalls zurückgerufen wird derzeit ein Cordon Bleu bei Rügenwalder Mühle wegen möglicher Plastikteilchen. Betroffen ist dabei das „Vegane Mühlen Cordon Bleu“ mit Sojaprotein im gesamten DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Hierzulande bekommt man das Produkt unter anderem bei BILLA und SPAR. Auch hier kann eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Betroffen sind die Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten in der folgenden Infobox.
Diese Cordon Bleu von Rügenwalder Mühle werden zurückgerufen:
Vegane Mühlen Cordon Bleu:
- 0003873273, Mindesthaltbarkeitsdatum 18. Juni 2026
- 0003873703, Mindesthaltbarkeitsdatum 18. Juni 2026
- 0003874453, Mindesthaltbarkeitsdatum 21. Juni 2026
- 0003874634, Mindesthaltbarkeitsdatum 22. Juni 2026
- 0003874871, Mindesthaltbarkeitsdatum 22. Juni 2026
- 0003875883, Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Juni 2026
- 0003875862, Mindesthaltbarkeitsdatum 25. Juni 2026
Warst du schon einmal von einem Produktrückruf betroffen?
Druckfehler bei BILLA-Nudel-Fertiggericht
Gleichzeitig informiert das Unternehmen auch, dass bei einem Nudel-Fertiggericht das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht gestimmt hat bzw. dass ein Druckfehler aufgetreten ist. Dabei geht es um die „FOODMAKER BOWL RIGATONI CHICKEN TOMATO 375G“ mit der GTIN/EAN 5407009901591. Auf den Packungen war fälschlicherweise nur „0.06.2026“ aufgedruckt statt dem richtigen Datum „10.06.2026“. Übrigens: Bei BILLA hat man auf der Website rechtzeitig am 10. Juni über den fehlerhaften Aufdruck informiert. Das Produkt sollte nun jedenfalls nicht mehr verzehrt werden, sollte man es noch zu Hause liegen haben. Hat man eines der genannten Produkte tatsächlich (noch) zu Hause, kann man es einfach zurückbringen und bekommt auch ohne Rechnung das Geld wieder zurück.