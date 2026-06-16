Ab Juli: Warum TEMU- und SHEIN-Packerl deutlich teurer werden

Wer bei Temu, Shein oder anderen Anbietern außerhalb der EU bestellt, muss sich auf höhere Kosten einstellen. Neue EU-Regeln und zusätzliche Abgaben könnten Online-Schnäppchen ab Sommer deutlich verteuern.

Für Millionen Online-Shopper in Europa könnten günstige Bestellungen aus China schon bald deutlich teurer werden. Die Europäische Union führt ab Juli neue Zollregeln für Kleinsendungen ein. Zusätzlich sind weitere Gebühren geplant. Auch Österreich arbeitet an einer eigenen Paketabgabe. Besonders betroffen wären Kunden von Plattformen wie Temu, Shein oder anderen Händlern, die Waren direkt aus Nicht-EU-Ländern versenden.

Neue EU-Abgabe ab 1. Juli

Ab 1. Juli 2026 sollen für viele Kleinsendungen unter 150 Euro neue Zollgebühren anfallen. Seitens EU-Rat hört man, dass mit einem festen Zoll von 3 Euro auf jeden Fall zu rechnen ist. Auch wird davon ausgegangen, dass es nicht bei den 3 Euro bleibt, sondern, dass der Zoll pro Warenkategorie im Packerl erhoben wird. Die EU begründet den Schritt mit unfairen Wettbewerbsbedingungen für europäische Händler, Sicherheitsrisiken sowie der enormen Zahl an Paketen, die täglich in die Union gelangen. Dabei wird die Gebühr nicht automatisch pro Paket eingehoben. Entscheidend ist vielmehr, wie viele unterschiedliche Warenkategorien sich in einer Sendung befinden. Dadurch können selbst bei kleinen Bestellungen mehrere Zollgebühren gleichzeitig anfallen.

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Aus dem Schnäppchen kann schnell ein teurer Einkauf werden

Was bislang also als günstiger Einkauf galt, könnte dadurch deutlich mehr kosten. Eine einfache Handyhülle für wenige Euro könnte durch Zoll, Bearbeitungsgebühren und weitere Abgaben am Ende fast dreimal so teuer werden. Noch stärker könnten Bestellungen mit mehreren unterschiedlichen Produkten betroffen sein. In solchen Fällen könnten die zusätzlichen Kosten sogar den eigentlichen Warenwert übersteigen.

Weitere EU-Gebühr geplant

Zusätzlich diskutiert die EU eine sogenannte Bearbeitungsgebühr dem „Handling Fee“ für Pakete aus Drittstaaten. Diese könnte nach aktuellem Stand ab November 2026 eingehoben werden. Ziel ist es, den Verwaltungsaufwand bei der Kontrolle der Sendungen mitzufinanzieren. Die genaue Höhe steht noch nicht endgültig fest, mehrere Euro pro Paket gelten jedoch als wahrscheinlich.

Österreich plant eigene Paketabgabe

Auch in Österreich wird derzeit über eine nationale Paketabgabe diskutiert. Geplant ist eine Gebühr für große Versandhändler, die hohe Umsätze erzielen. Ob diese Kosten letztlich von den Unternehmen getragen oder an die Kunden weitergegeben werden, bleibt offen. Kritik kommt bereits vom Handelsverband. Dieser kündigte rechtliche Schritte an und sieht mögliche Verstöße gegen europäisches Recht. Die neuen Maßnahmen könnten das Einkaufsverhalten vieler Konsumenten verändern. Während Bestellungen aus Drittstaaten teurer werden dürften, wären Einkäufe bei Händlern innerhalb der Europäischen Union von den meisten neuen Aufschlägen nicht betroffen.