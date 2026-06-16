Nach spektakulärer Flucht: „Panzerknacker“-Fall vor Gericht

Vor dem Landesgericht Wels beginnt ein aufsehenerregender Prozess gegen vier Männer aus den Niederlanden. Die Angeklagten sollen mehrere Bankomaten gesprengt, hohe Beute gemacht und einen enormen Sachschaden verursacht haben.

Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen startet heute vor dem Landesgericht Wels ein Prozess, der für großes Aufsehen sorgt. Vier Männer aus den Niederlanden müssen sich wegen mehrerer Bankomatsprengungen verantworten. Die Taten sollen sich unter anderem in Oberösterreich, Wien und Niederösterreich ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, Geldautomaten gesprengt und dabei Bargeld in beträchtlicher Höhe erbeutet zu haben. Der entstandene Schaden geht weit über die eigentliche Beute hinaus.

Geldautomaten in Wels und Gmunden im Visier

Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen Bankomatsprengungen in Wels und Gmunden aus dem Frühjahr 2025. Einer der Angeklagten soll darüber hinaus auch an weiteren Taten in Wien und Brunn am Gebirge beteiligt gewesen sein. Laut Gericht beläuft sich das erbeutete Bargeld auf mehr als 300.000 Euro. Zusätzlich entstand durch die Explosionen erheblicher Sachschaden an Gebäuden und Einrichtungen. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Fall durch die dramatische Flucht nach einer Bankomatsprengung in Gmunden. Drei der Verdächtigen lieferten sich damals eine Verfolgungsjagd mit österreichischen und deutschen Polizeikräften. Die Flucht endete schließlich in Bayern nahe Marktl am Inn mit einem schweren Verkehrsunfall. Die mutmaßlichen Täter wurden dabei teilweise schwer verletzt und festgenommen.

Hohe Haftstrafen drohen

Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstage angesetzt. Neben den Angeklagten sollen auch bereits inhaftierte Mittäter als Zeugen aussagen. Die Aussagen könnten wichtige Einblicke in die Arbeitsweise der mutmaßlichen Tätergruppe liefern. Im Falle einer Verurteilung drohen den Beschuldigten empfindliche Freiheitsstrafen. Je nach konkretem Tatvorwurf reichen die Strafrahmen von mehreren Monaten bis hin zu 20 Jahren Haft.