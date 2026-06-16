Wer hat Maria gesehen? 75-Jährige in Wien vermisst

In Wien wird derzeit nach einer 75-jährigen Frau gesucht. Maria L. wurde zuletzt am Dienstag im 15. Bezirk gesehen, als sie mit ihrem Hund spazieren war. Die Polizei und Angehörige hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Maria L. wird seit Dienstag, 16. Juni 2026, vermisst. Zuletzt wurde sie im 15. Wiener Gemeindebezirk gesehen, als sie gemeinsam mit ihrem Hund unterwegs war. Nun wird die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Maria L. wird seit Dienstag, 16. Juni 2026, vermisst. Zuletzt wurde sie im 15. Wiener Gemeindebezirk gesehen, als sie gemeinsam mit ihrem Hund unterwegs war. Nun wird die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Maria L. wird seit Dienstag, 16. Juni 2026, vermisst. Zuletzt wurde sie im 15. Wiener Gemeindebezirk gesehen, als sie gemeinsam mit ihrem Hund unterwegs war. Nun wird die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Zuletzt mit ihrem Hund unterwegs

Nach den vorliegenden Informationen war die 75-Jährige mit ihrer weißen Hündin „Maja“ spazieren. Der Hund trägt ein rosa Geschirr, eine dunkelblaue Leine sowie einen schwarzen Maulkorb. Die Vermisste ist etwa 155 bis 160 Zentimeter groß und hat blonde Haare. Laut Beschreibung wirkt sie sportlich und gepflegt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie eine enge Hose in Pastellfarben, hellrosa Schuhe der Marke New Balance, eine hellrosa Kappe sowie ein kurzärmeliges Hemd mit Karomuster getragen haben. Besonders auffällig seien zudem ihre Perlenohrringe. Personen, die Maria L. oder ihren Hund gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, umgehend die Polizei zu kontaktieren.