Alte Bauernregel: Dieser Juni-Tag soll den Sommer vorhersagen

Regen, Gewitter und wechselhaftes Wetter prägen derzeit vielerorts den Juni. Doch was bedeutet ein nasser Start in den Sommer laut alten Bauernregeln?

Der Juni zeigt sich vielerorts wechselhaft: Regen, Wolken und teils kühle Temperaturen prägen den Start in den Sommer. Laut alten Bauernregeln könnte aber vor allem ein bestimmter Tag Hinweise darauf geben, wie sich das Wetter in den kommenden Wochen entwickelt.

Alte Weisheiten

Viele überlieferte Wetterweisheiten sehen Regen im Juni zunächst durchaus positiv. So heißt es etwa: „Ist der Juni warm und nass, gibt’s viel Korn und noch mehr Gras“ oder „Wenn’s im Juni viel regnet, ist der Graswuchs gesegnet.“ Für die Landwirtschaft galt Regen lange als wichtiger Faktor für gute Ernten. Weniger erfreulich wird es laut Bauernregeln allerdings, wenn der Monat dauerhaft kühl und verregnet bleibt. Dann könnten schlechtere Erträge und ein durchwachsener Sommer drohen. Besonders das Wetter Ende Juni gilt dabei als richtungsweisend.

Prognose am Siebenschläfertag?

Eine besondere Rolle spielt dabei der sogenannte Siebenschläfertag am 27. Juni. Nach einer bekannten Bauernregel soll das Wetter rund um dieses Datum einen Hinweis darauf geben, wie sich die kommenden Sommerwochen entwickeln. Zeigt sich der Tag regnerisch und unbeständig, wird oft auch für die Folgezeit wechselhaftes Wetter erwartet. Es bleibt spannend.