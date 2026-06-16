Kärntner Tischlerei schlittert in Konkurs: 11 Mitarbeiter bangen um Zukunft

Über das Vermögen der Kilzer Türen und Möbel GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen mit Produktionsstandort in Lienz und Firmensitz in Winklern weist Verbindlichkeiten von rund 963.000 Euro auf.

Von der Insolvenz sind etwa 40 Gläubiger sowie noch 11 Mitarbeiter betroffen. Laut den vorliegenden Unterlagen stehen den Schulden Vermögenswerte von rund 376.000 Euro gegenüber. Die rechnerische Überschuldung beträgt damit rund 587.000 Euro.

Rückläufige Nachfrage nach Maßfertigung

Das Unternehmen wurde erst 2024 gegründet, nachdem Geschäftsführer und Alleingesellschafter Franz Herwig Aschbacher die Tischlerei übernommen hatte. Als Gründe für die finanzielle Schieflage werden steigende Personalkosten, die schwache Baukonjunktur und eine rückläufige Nachfrage nach Türen und maßgefertigten Möbeln genannt. Derzeit wird geprüft, ob der Betrieb weitergeführt und ein Sanierungsplan umgesetzt werden kann. Noch bestehende Aufträge sollen nach Möglichkeit fertiggestellt werden. Forderungen können bis zum 13. Juli 2026 gerne über den AKV EUROPA unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden.