Geld zurück für diese Volksbank-Kunden: Sie müssen jetzt noch aktiv werden

Von immer mehr Banken können Kunden unzulässig einbehaltene Bestandsprovisionen von Fonds einfordern. So etwa auch beim Volksbanken Verbund. Hier hat man aber nur noch wenige Tage Zeit.

Konkret haben betroffene Kunden noch bis 23. Juni 2026 Zeit, um sich bei der kostenlosen Sammelaktion des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) anzumelden. Betroffen sind dabei vor allem jene Menschen, denen bis einschließlich 31. Dezember 2017 ein Fondsprodukt über eine Bank des Volksbanken-Verbunds vermittelt wurde. Teilnehmen kann man auch, wenn man die Fonds bereits verkauft oder ein dementsprechendes Depot bereits aufgelöst hat oder gar Erbe eines verstorbenen Kunden ist.

Warum der Volksbanken-Verbund jetzt Geld zurückzahlt

Nach Rechtsauffassung des VKI sind diese Bestandsprovisionen nämlich nur dann zulässig, wenn sie gegenüber dem Kunden eindeutig offengelegt worden sind. Das sei bis 31. Dezember 2017 eben nicht ausreichend geschehen. Obwohl der Volksbanken-Verbund offiziell eine andere Auffassung vertritt, hat man sich im Sinne einer außergerichtlichen Lösung zu einer Einigung und damit einhergehend auch zur Zahlung bereit erklärt.

„Rückzahlung von mehreren hundert Euro möglich“

Stefan Schreiner, zuständiger Jurist der Abteilung Intervention im VKI, rät allen Betroffenen ihre Unterlagen zu überprüfen „und sich bis zum 23. Juni 2026 für die Sammelaktion anzumelden“. Denn: „Abhängig vom investierten Fondsvolumen ist eine Rückzahlung von mehreren hundert Euro möglich.“ Anmelden könnt ihr euch hier online auf der VKI-Seite.