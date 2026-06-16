Schock bei FACC: Mitarbeiterin entdeckt Leichenteile in Paket

Mit dieser ungewöhnlichen Lieferung hatte bei FACC niemand gerechnet. Als eine Mitarbeiterin ein tiefgekühltes Paket öffnete, machte sie eine verstörende Entdeckung: Statt Flugzeugteilen befanden sich darin menschliche Überreste.

Ein Vorfall der außergewöhnlichen Art hat beim oberösterreichischen Luftfahrtzulieferer FACC für große Aufregung gesorgt. In einer Lieferung, die eigentlich Material für die Produktion enthalten sollte, befanden sich plötzlich menschliche Körperteile. Die Entdeckung machte eine Mitarbeiterin bei der Warenannahme am Standort St. Martin im Innkreis.

Tiefgekühlte Lieferung sorgte für Schockmoment

Das Paket war versiegelt und tiefgekühlt angeliefert worden. Für die Beschäftigten schien zunächst alles normal zu sein. Solche Sendungen gehören im Produktionsalltag des Unternehmens nicht zu den ungewöhnlichen Vorgängen. Als die Verpackung geöffnet wurde, folgte jedoch die Überraschung: Im Inneren befanden sich acht menschliche Oberkörper, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Die Mitarbeiterin alarmierte umgehend ihre Vorgesetzten. Kurz darauf wurde die Polizei verständigt.

Polizei ermittelt rasch die Ursache

Nach ersten Ermittlungen stellte sich schnell heraus, dass kein Verbrechen hinter dem Vorfall steckt. Vielmehr handelte es sich offenbar um eine folgenschwere Verwechslung im internationalen Transportwesen. Nach Angaben des Unternehmens wurden am Flughafen München zwei Sendungen vertauscht, die zuvor aus den USA eingetroffen waren. Die menschlichen Überreste waren demnach für wissenschaftliche beziehungsweise medizinische Zwecke bestimmt und hätten an eine Forschungseinrichtung geliefert werden sollen. Stattdessen gelangte die Sendung irrtümlich zum Flugzeugteilehersteller.

Vertauschte Lieferung

Das eigentlich für FACC vorgesehene Paket wurde wiederum an den falschen Empfänger weitergeleitet. Inzwischen konnten die vertauschten Lieferungen identifiziert und wieder an ihre vorgesehenen Bestimmungsorte geschickt werden. Beim Unternehmen verweist man auf ein laufendes juristisches Verfahren und äußert sich daher nur eingeschränkt zu den Hintergründen. Klar ist jedoch: Der Vorfall sorgte bei den Beteiligten für einen erheblichen Schock. Dass ausgerechnet eine Lieferung mit menschlichen Überresten an einem Produktionsstandort landet, dürfte selbst für erfahrene Logistikexperten ein äußerst seltenes Ereignis sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.06.2026 um 12:42 Uhr aktualisiert