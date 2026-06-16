Österreich vor Hitzewelle: Wo es jetzt besonders heiß wird

Österreich steht vor der ersten großen Hitzewelle des Jahres: Am Wochenende könnten regional bis zu 36 Grad erreicht werden. Auch die ersten Tropennächte sind bereits in Sicht.

Die erste große Hitzewelle des Jahres steuert auf Österreich zu. Schon in den kommenden Tagen steigen die Temperaturen Schritt für Schritt an, zum Wochenende könnten regional sogar 36 Grad erreicht werden. Gleichzeitig werden die Nächte immer wärmer – in den Städten drohen die ersten Tropennächte des Jahres.

Temperaturen steigen auf bis zu 36 Grad

„Morgen Mittwoch liegen die Höchstwerte noch zwischen 24 und 30 Grad“, erklärt Meteorologin Kathrin Götzfried von der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. Vor allem in den Niederungen, zum Beispiel im Rheintal, kann die 30-Grad-Marke schon am Mittwoch geknackt werden. Danach geht es laut der Expertin es täglich weiter nach oben. Bereits am Donnerstag sind verbreitet Temperaturen von 30 bis 32 Grad möglich. Für Freitag rechnet die Expertin mit Höchstwerten zwischen 28 und 35 Grad und am Wochenende wird’s noch heißer: „Am Samstag sind auch 36 Grad durchaus möglich“, so Götzfried.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Das sind Österreichs Hitze-Hotspots

Besonders betroffen von der Hitzewelle sind laut Götzfried die Ballungszentren. Die Meteorologin erklärt im Gespräch mit 5 Minuten auch, warum vor allem die Städte mit höherer Hitzebelastung rechnen müssen:

Bei städtischen Hitzeinseln ist es so, dass Aufheizung über Asphaltflächen, Dächer etc. stärker ist und auch nachts die Abkühlung schwächer ausfällt. Zusätzlich gibt es Abwärme von Klimaanlagen und Industrieanlagen.

Doch auch das Weinviertel, das Burgenland sowie Kärnten und die Steiermark müssen sich laut Götzfried auf hohe Temperaturen einstellen. Das Rheintal im Westen Österreichs zählt laut der Expertin ebenfalls zu den von der Hitzewelle besonders betroffenen Regionen. Generell werde es aber in vielen Tälern des Landes sehr heiß.

Tropennächte ab Freitag möglich

Neben den hohen Tageswerten sorgen vor allem die warmen Nächte für eine zusätzliche Belastung. Während die Temperaturen aktuell nachts noch auf angenehme Werte absinken und Lüften problemlos möglich ist, dürfte sich das schon bald ändern. „Spätestens ab Freitagfrüh muss man damit rechnen, dass es in Ballungszentren teilweise Tropennächte gibt“, prognostiziert Götzfried. Von einer Tropennacht sprechen Meteorologen, wenn die Temperatur in der Nacht nicht unter 20 Grad sinkt. Für die Wiener Innenstadt sind laut Expertin am Wochenende sogar nächtliche Temperaturen um die 24 Grad denkbar.

Gewitter bleiben meist lokal

Mit der Hitzewelle steigt auch die Gefahr von Wärmegewittern. Diese treten laut der Meteorologin zunächst bevorzugt über den Bergen auf, vereinzelt sind aber auch Gewitterzellen im Flachland möglich. Da sich die Wärmegewitter voraussichtlich punktuell entladen werden, ist eine genaue Prognose, wann und wo diese auftreten werden, laut der Expertin aktuell schwierig. Am Mittwoch gestaltet sich das Wetter in Österreich etwas wechselhafter mit Schauern und einzelnen Gewittern. Am Donnerstag sind bereits vereinzelt Wärmegewitter möglich. „Am Freitag sind’s dann wirklich lokale Hitzegewitter, die punktuell entstehen“, erklärt Götzfried.

Prognose noch unsicher

Wie heiß es letztlich tatsächlich wird und wie lange die Hitzewelle anhält, ist laut der Expertin noch mit Unsicherheiten behaftet. „Es können einzelne heftige Gewitter auftreten und die verändern dann ein paar Parameter“, schildert Götzfried. So können beispielsweise eine stärkere Bewölkung und Gewitter die Temperaturen dämpfen. Der Trend ist aber klar: Österreich steuert auf die bislang heißeste Wetterphase des Jahres zu.