Neue EU-Regeln: „Veggie-Burger“ bleibt, „Tofu-Steak“ wird verboten

Veggie-Burger bleiben erlaubt, bei anderen Begriffen zieht die EU aber eine klare Grenze: Das Europäische Parlament hat neue Vorgaben für die Benennung von Fleischersatzprodukten beschlossen.

Darf in einem veganen Burger ein „Tofu-Schnitzel“ drin sein? Und muss eine Wurst zwingend Fleisch enthalten? Die Diskussion um die Bezeichnung von Fleischersatzprodukten sorgt seit Jahren für hitzige Debatten in ganz Europa. Am Dienstag, den 16. Juni, hat das Europäische Parlament neue Regeln beschlossen, die genau hier ansetzen. Künftig sollen zahlreiche traditionelle Fleischbezeichnungen ausschließlich echten tierischen Produkten vorbehalten sein.

Laborfleisch ist kein „Fleisch“

Konkret sprachen sich die Abgeordneten am Dienstag mit großer Mehrheit für eine Reform aus, die die Position von Landwirten stärken und mehr Transparenz für Konsumenten schaffen soll. Ein Teil des Pakets betrifft die Kennzeichnung von Lebensmitteln. So sollen Begriffe wie Steak, Kotelett, Speck, Leber oder Filet künftig nur noch für Produkte verwendet werden dürfen, die tatsächlich von Tieren stammen. Auch für im Labor gezüchtete oder zellbasierte Produkte sollen diese Bezeichnungen tabu sein.

„Veggie-Burger“ darf bleiben

Mit den neuen Vorgaben soll laut EU-Parlament für Verbraucher klarer erkennbar werden, was tatsächlich auf dem Teller landet. Gleichzeitig will man traditionelle Erzeugnisse und die Landwirtschaft vor irreführenden Produktnamen schützen. Mit den neuen Bestimmungen wird auch eine konkrete Definition von „Fleisch“ festgelegt, und zwar werden darunter die „genießbaren Teile von Tieren“ gefasst. Gewisse Begriffe sind nun den darunter fallenden Lebensmitteln vorbehalten. Was bedeutet das konkret? Der „Veggie-Burger“ und das „Tofu-Schnitzel“ dürfen weiterhin im Supermarkt verkauft werden, da ein „Burger“ oder ein „Schnitzel“ nicht unter den neuen Fleischbegriff fallen. Verboten hingegen werden Bezeichnungen wie „Tofu-Steak“ oder „veganes Rind“.

Diese Begriffe dürfen künftig nur mehr für Fleisch verwendet werden: Rindfleisch; Kalbfleisch; Schweinefleisch; Geflügelfleisch; Hühner-, Hähnchen- bzw. Hühnchenfleisch; Puten- bzw. Truthahnfleisch; Entenfleisch; Gänsefleisch; Lammfleisch; Hammelfleisch; Schaffleisch; Ziegenfleisch, Unterschenkel/Unterkeule; Filet; Roastbeef; Bauchlappen; Kotelettstrang; Rippen/Rippchen; Schulter; Hesse/Eisbein; Kotelett; Flügel; Brust; Oberschenkel; Bruststück; Hochrippe/Ribeye; T-Bone-Steak; Hüfte; Speck; Steak und Leber.

Weitere Maßnahmen

Neben der Kennzeichnung sieht die Reform weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirtschaft vor. So sollen Landwirte bei Preisverhandlungen gestärkt werden, indem Erzeugerorganisationen mehr Möglichkeiten erhalten, gemeinsam mit Abnehmern zu verhandeln. Zudem sollen Lebensmittelpreise künftig stärker an den tatsächlichen Produktionskosten ausgerichtet werden.

Milchbauern sollen besser geschützt werden

Auch im Milchsektor sind Änderungen geplant. Verbindliche schriftliche Verträge und neue Schutzmechanismen sollen dazu beitragen, die Einkommen von Milchbauern besser abzusichern. Darüber hinaus werden die Voraussetzungen präzisiert, unter denen Produkte mit Begriffen wie „fair“ oder „gerecht“ beworben werden dürfen. Bevor die neuen Vorschriften in Kraft treten können, müssen sie noch von den EU-Mitgliedstaaten im Rat bestätigt werden.

„Entscheidender Schritt“ für europäische Landwirte

EU-Parlamentarierin Céline Imart (EVP) sieht in der verabschiedeten Verordnung einen großen Erfolg für die europäischen Landwirte: „Begriffe wie ,Steak‘ und ,Leber‘ sind nun strikt für tierische Erzeugnisse vorbehalten, um unlauteren Wettbewerb zu verhindern und einzigartiges landwirtschaftliches Know-how zu würdigen. Schließlich wird ausdrücklich verboten, dass in Laboren gezüchtete oder zellbasierte Produkte die Bezeichnung ,Fleisch‘ verwenden, was einen entscheidenden Schritt zur Bewahrung unserer landwirtschaftlichen und kulinarischen Kultur darstellt.“