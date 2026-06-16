Österreicher (40) vermisst: „Wir machen uns alle große Sorgen“

Eine Vermisstenanzeige wird derzeit in den sozialen Medien vielfach geteilt. Es geht um Österreicher Peter T. (40). Er wird seit Montag früh vermisst. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war Wien (3. Bezirk). Die Familie macht sich derzeit große Sorgen.

Seit Montag vermisst

Wie die Schwester des derzeit Vermissten im Gespräch mit 5 Minuten sagt, hatten die beiden zuletzt am Sonntag, dem 14. Juni 2026, miteinander gesprochen. „Alles war wie immer“, teilt sie mit. Zuletzt war Peter in Wien. Von der Familie heißt es, dass er mit Freunden auf die Pride Parade wollte. Seinen Freunden soll er dahingehend aber dann abgesagt haben. In Wien hat er in einem Air B’n’B übernachtet, dort wurden seine Sachen und auch sein Mobiltelefon gefunden. Mehr weiß man derzeit nicht, so vonseiten der Verwandten. Die Familie hat auch eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet.

„Sehr untypisch für ihn“

Peter hat Familie in Wolfsberg (Kärnten), wohnt aber in Graz (Steiermark). „Es ist noch nie vorgekommen, dass man einige Tage nichts von ihm hört. Auch, dass er bei der Arbeit nicht erscheint, weil er sehr zuverlässig ist“, erzählt Sara und spricht mit sorgenvoller Stimme weiter: „Wir machen uns alle große Sorgen, weil das sehr untypisch ist für ihn.“

©zVg Peter T. wird seit Montag, 15. Juni 2026, vermisst. Die Familie bittet um Hinweise.