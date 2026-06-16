Stocker: „Meine Regierung ist eine Regierung der Reformen“

Bundeskanzler Christian Stocker hat sich im Rahmen einer Pressekonferenz an die Bevölkerung gewandt und von "mehrfachen Erfolgen" gesprochen. Gleichzeitig hat er einen Ausblick darüber gegeben, was in den kommenden Wochen ansteht.

In einer Pressekonferenz spricht Bundeskanzler Christian Stocker nun von „sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch sehr intensiven Wochen“. Die Innenpolitik ist dabei vor allem im Zeichen der Budgeterstellung für die kommenden beiden Jahre gestanden. Mehr dazu etwa hier: Doppelbudget: Wo Österreich jetzt den Sparstift ansetzt. Stocker zeigt sich jedenfalls überzeugt davon, „dass uns mit dem Doppelbudget ein großer Wurf gelungen ist, der wesentlich zum Aufschwung unseres Landes beitragen wird“. Man habe unter Beweis gestellt, „dass die Bundesregierung in Österreich berechenbar, verlässlich und voll handlungsfähig ist“.

Lohnnebenkosten werden gesenkt

Das Budget bezeichnet er als gleich mehrfachen Erfolg. Einerseits würde es Einsparungen vorsehen, die es ermöglichen, 2028 das EU-Defizitverfahren zu verlassen. Andererseits würde man auch Spielräume für Zukunftsinvestitionen, Entlastungen und Leistungsgerechtigkeit schaffen. So würden etwa zwei Milliarden Euro in die Senkung der Lohnnebenkosten investiert werden. Klare Prioritäten setze man auch mit der Aktivpension, dem Industriestrompreis, der Agrardiesel-Rückvergütung und dem Waldfonds.

„Mehrere große Würfe“ auf europäischer und internationaler Ebene

Zeitgleich hat man auch auf europäischer und internationaler Ebene „mehrere große Würfe“ gemacht. Ein neuer Asylpakt würde einheitliche und schnelle Verfahren an den Außengrenzen sowie Rückkehrzentren in Drittstaaten bringen. Beim Thema Migration berät man auch noch über weitere konkrete Schritte. Zudem hat Österreich nun einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat für die Jahre 2027 und 2028. „Das zeigt nicht nur, dass unsere Kampagne sehr professionell vorbereitet, durchgeführt und dadurch erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Es zeigt vor allem, dass unsere Außenpolitik international anerkannt wird.“

Stocker: „Es gibt viel zu tun“

Dennoch ist er sich auch klar: „Es gibt viel zu tun. Wir arbeiten weiter, trotz aller Schwierigkeiten oder auch weil es schwierig ist, unermüdlich am Aufschwung für Österreich. Weil meine Regierung eine Regierung der Reformen ist.“ In den kommenden Wochen möchte er nun die Wehrdienstreform vorantreiben. Ganz unter dem Motto „Worte sollen endlich Taten folgen“. Die Wehrdienstfrage möchte er in den kommenden Wochen lösen, um die Reform zeitnah in Kraft treten lassen zu können.

Stocker: „Die Dinge können so nicht bleiben, wie sie sind“

Die Verhandlungen zur Reformpartnerschaft gehen in den kommenden Wochen ebenfalls weiter. Derzeit würden sich viele Menschen mit dem Thema beschäftigen und viele Vorschläge am Tisch liegen. „Ich will, dass diese Vorschläge im Sommer zusammengeführt werden und wir zu einer gemeinsamen Lösung und einer Weichenstellung kommen“, so Stocker. Für ihn sei klar: „Die Dinge können nicht so bleiben, wie sie sind. Sondern wir arbeiten an konkreten Reformen in den Bereichen Gesundheit, Energie, Bildung und Verwaltung zu Gunsten der Menschen in unserem Land.“ Beim Bürokratieabbau möchte man „abschaffen, was überholt ist, und entrümpeln, was hemmt, statt ermöglicht“. Am Mittwoch, 17. Juni 2026, wird daher der nächste Schritt gesetzt. Dieser soll den Österreichern viele Behördengänge ersparen.