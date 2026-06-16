Kroatien-Urlaub: Diese Region lockt die meisten Touristen an
Kroatien kann sich über einen gelungenen Start in die Urlaubssaison freuen. Besonders eine Region bleibt bei Urlaubern, zu denen auch viele Österreicher zählen, unangefochten die Nummer eins.
Kroatien ist als Urlaubsdestination weiterhin stark gefragt. Von Jänner bis Ende Mai wurden laut dem kroatischen Tourismusministerium rund 4,5 Millionen Gästeankünfte und mehr als 14 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Das entspricht einem Plus von fünf Prozent bei den Ankünften und sieben Prozent bei den Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahr.
Das ist die beliebteste Urlaubsregion
Besonders gefragt war erneut die Halbinsel Istrien. Mit rund 4,1 Millionen Nächtigungen lag die Region deutlich vor Split-Dalmatien mit 2,2 Millionen sowie der Kvarner-Region mit 2,1 Millionen Nächtigungen. Damit verteidigte Istrien seine Position als beliebteste Tourismusregion Kroatiens erneut. Auch bei den einzelnen Urlaubsorten lagen bekannte Küstenstädte vorne. Zu den meistbesuchten Destinationen zählten Dubrovnik, Rovinj, Split, Poreč, Zadar und die Hauptstadt Zagreb.
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Deutsche Gäste auf Platz eins
Die meisten Urlauber kamen in den ersten fünf Monaten aus Deutschland. Sie sorgten für rund 2,7 Millionen Nächtigungen. Dahinter folgen kroatische Urlauber mit 2,5 Millionen Nächtigungen. Aus Österreich wurden in diesem Zeitraum mehr als 1,1 Millionen Nächtigungen registriert und auch bei Gästen aus Slowenien und Großbritannien war Kroatien ein beliebtes Ziel.
Gute Aussichten für den Sommer
Tourismusminister Tonči Glavina spricht von einem positiven Signal für die laufende Saison. Besonders erfreulich sei, dass die Vor- und Nachsaison zunehmend an Bedeutung gewinnen würden. Gleichzeitig verweist er auf Kroatiens Vorteile wie die geografische Nähe zu wichtigen Herkunftsmärkten, die hohe Sicherheit und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Angesichts dessen, dass sich die Nachfrage etwas zurückhaltender als in den vergangenen Jahren gestaltet hat, betont Glavina:
Deshalb ist es wichtig, weiterhin eine verantwortungsvolle und
wettbewerbsfähige Preispolitik zu verfolgen. Durch attraktive Pauschalangebote und ein Angebot, das den Erwartungen der Gäste entspricht, müssen wir Kroatiens Position als Reiseziel mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis weiter stärken.”