150 Euro bis 30. Juni: Tausende Österreicher müssen noch aktiv werden

Im März und April haben zehntausende Österreicher einen Brief bekommen, der ihnen 150 Euro bringen sollte. Tausende Menschen müssen den Gutschein aber noch aktivieren. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr.

Knapp über 50.000 Bezugsberechtigte bekommen vom Staat 150 Euro, Tausende müssen sich das Geld aber noch holen.

Knapp über 50.000 Bezugsberechtigte bekommen vom Staat 150 Euro, Tausende müssen sich das Geld aber noch holen.

50.727 Briefe wurden im März und im April an Familien mit Schulkindern ausgeschickt, die in Österreich im Dezember 2025 Sozialhilfe bezogen haben. Für jedes dieser betroffenen Schulkinder gibt es einen Gutschein im Wert von 150 Euro. Das Geld kommt im Rahmen der Aktion „Schulstartplus!“, die – gemeinsam mit der zugehörigen Herbst-Aktion „Schulstartklar!“ – auch in den kommenden Jahren abgesichert ist. Alles dazu hier: Fix: 150-Euro-Gutscheine zum Schulstart bleiben.

Gehen deine Kinder noch in die Schule? Ja. Nein, sind erwachsen. Nein, sind zu klein. Ich hätte gerne Kinder. Ich habe keine Kinder. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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150 Euro haben „Ablaufdatum“

Dazu muss man diesen aber in der Schulstart-App aktivieren. Und allzu lange sollte man sich damit nicht mehr Zeit lassen, denn: „Die Freischaltung des Gutscheins ist noch bis 30. Juni möglich“, weiß man seitens des Sozialministeriums nun gegenüber 5 Minuten. Hat man ihn erst einmal freigeschalten, hat man sich quasi wieder etwas Zeit „erkauft“. Eingelöst werden können die Gutscheine nämlich bis 31. Dezember 2026 in ausgewählten Händlernetzwerken zum Kauf von Schulartikeln, Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Bekleidung.

Höchste Abholrate in Wien, niedrigste in Oberösterreich

5 Minuten hat nun exklusive Zahlen zum bisherigen Stand vorliegen. Mit Stand Ende Mai wurden rund 43.000 Bezahlkarten digital und 19 Bezahlkarten physisch freigegeben. Macht bei 50.727 Bezugsberechtigten knapp 7.000 Personen, die sich das Geld noch holen können, zeigen die Zahlen des Sozialministeriums. Im Schnitt wurden über die neun Bundesländer verteilt 84,8 Prozent der Gelder schon aktiviert, die höchste diesbezügliche Rate hat Wien mit 87,7 Prozent. Die niedrigste Rate hat bisher Oberösterreich mit 69,5 Prozent. Mehr dazu auch in der folgenden Tabelle (Stand: Ende Mai 2026).

Bundesland Bezugsberechtigte freigegebenes Guthaben Salzburg 1.090 799 Steiermark 3.867 3.025 Niederösterreich 2.477 1.939 Kärnten 507 391 Wien 37.965 33.289 Burgenland 383 319 Vorarlberg 1.184 904 Tirol 2.088 1.540 Oberösterreich 1.166 810 GESAMT 50.727 43.016

Herbst 2025: Österreicher haben eine Million Euro liegen gelassen

Halbjahr für Halbjahr lassen übrigens tausende Österreicher tatsächlich einiges an Geld liegen. So auch letzten Herbst bei der zugehörigen „Schulstartklar!“-Aktion. Da wurden etwa 7,1 von 8,1 Millionen Euro nur ausgezahlt. Rund 3.000 Personen haben die Gutscheine komplett ignoriert, 1.675 weitere haben das Geld nicht komplett ausgeschöpft – 5 Minuten hat damals zuerst berichtet. Alles dazu auch hier: Eine Million Euro: Tausende Österreicher ignorieren Bonus komplett.