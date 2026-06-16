Bis zu 31 Grad: Am Mittwoch zeigt sich die Sonne in Österreich

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter in Österreich wechselhaft: Sonne und Quellwolken wechseln sich ab, dazu sind regional Regenschauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 31 Grad.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 23 und 31 Grad, wobei die höchsten Werte in Vorarlberg erwartet werden.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 23 und 31 Grad, wobei die höchsten Werte in Vorarlberg erwartet werden.

Zur Wochenmitte sorgt eine nordwestliche Höhenströmung für unbeständige Wetterbedingungen in Österreich. Zwar zeigt sich die Sonne insgesamt immer wieder, gleichzeitig bilden sich aber verbreitet Quellwolken, die im Tagesverlauf für Niederschläge sorgen können. Besonders entlang einer Achse vom Mariazeller Land bis ins Tiroler Unterland ist mit Regenschauern zu rechnen, lokal sind auch Gewitter möglich. In anderen Regionen bleibt es vergleichsweise ruhiger, wenngleich die Wetterlage allgemein wechselhaft bleibt.

Bis zu 31 Grad

Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen, im Bergland kann er auch lebhaft auffrischen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 23 und 31 Grad, wobei die höchsten Werte in Vorarlberg erwartet werden.