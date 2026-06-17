Für Österreich hat soeben das Abenteuer Fußball-WM 2026 begonnen. Zum Auftakt wartet mit Jordanien ein Gegner, der auf dem Papier als Außenseiter gilt. Doch genau darin könnte die größte Gefahr liegen.

Jetzt wird es ernst: Österreich ist soeben in die Fußball-WM 2026 gestartet. Das ÖFB-Team ist in der Weltrangliste auf Nummer 24, der Kontrahent die Nummer 63. Der erste Gegner heißt Jordanien, ein Name, der bei vielen Fans zunächst keine großen Erinnerungen weckt. Doch wer glaubt, das ÖFB-Team werde den WM-Debütanten im Vorbeigehen besiegen, könnte sich täuschen. Denn die Mannschaft aus dem Nahen Osten reist mit einer Geschichte an, die bereits jetzt zu den bemerkenswertesten dieses Turniers zählt.

Ein ganzes Land träumt vom Fußball-Wunder

Für Jordanien ist die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft historisch. Noch nie zuvor hatte sich das Land für ein WM-Endrundenturnier qualifiziert. Die Bedeutung dieses Erfolges zeigt sich auch abseits des Rasens. Nach der erfolgreichen Qualifikation wurden Spieler und Trainer im Königspalast empfangen und ausgezeichnet. Für Millionen Menschen im Land gilt die Nationalmannschaft mittlerweile als Symbol für Hoffnung, Stolz und Zusammenhalt. Entsprechend groß wird die Motivation sein, bei der ersten WM-Teilnahme der Geschichte für eine Überraschung zu sorgen.

Österreich ist Favorit, aber die Warnsignale sind da

Auf dem Papier spricht vieles für Österreich. Das Team von Ralf Rangnick verfügt über deutlich mehr internationale Erfahrung und einen um ein Vielfaches höheren Marktwert. Doch gerade diese Weltmeisterschaft hat bereits gezeigt, wie schnell Favoriten ins Straucheln geraten können. Überraschende Ergebnisse und enge Spiele prägen bislang das Turniergeschehen. Im Mittelpunkt steht vor allem Moussa Al-Tamari. Der Offensivspieler zählt zu den bekanntesten Fußballern seines Landes und wird aufgrund seiner Technik und Kreativität immer wieder als „Jordaniens Messi“ bezeichnet. Der Flügelspieler verfügt über internationale Erfahrung und gilt als gefährlichster Akteur im jordanischen Team. Schafft er es, Räume zu finden, kann er jede Abwehr vor Probleme stellen.

Startschuss für ein spannendes Spiel

Die ersten großen Chancen der Partie gehörten Jordanien. Bereits in der 2. Minute strich ein Schuss knapp am Außennetz vorbei. In der 17. Minute musste ÖFB-Torhüter Alexander Schlager bei einem gefährlichen Distanzschuss sein Können unter Beweis stellen. Nach exakt 20 Minuten folgte dann die Antwort Österreichs: Romano Schmid traf mit dem ersten Torschuss der Partie sehenswert zur 1:0-Führung. Doch Jordanien zeigte sich davon unbeeindruckt. Nur zwei Minuten später fehlte nach einer Ecke nicht viel zum Ausgleich. Der Ball krachte an die Querlatte und sorgte für einen weiteren Schreckmoment in der österreichischen Defensive.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 06:30 Uhr aktualisiert