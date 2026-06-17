Wohnungsbrand in Dornbirn: 88-Jähriger aus Rauch gerettet

Nach einem Brand in einer Wohnung in Dornbirn musste die Feuerwehr die Tür gewaltsam öffnen. Ein 88-jähriger Bewohner wurde aus den stark verrauchten Räumen gerettet und ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 10.12 Uhr wurden Einsatzkräfte am Dienstagvormittag wegen eines unklaren Brandgeruchs zu einem Wohnhaus in der Riedgasse alarmiert. Da angenommen werden musste, dass sich noch eine Person in der Wohnung befindet, entschied sich die Feuerwehr zum raschen Eingreifen. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür gewaltsam und fanden den 88-jährigen Bewohner unmittelbar hinter dem Eingang vor.

Wohnung bereits stark verraucht

Zum Zeitpunkt der Rettung war die Wohnung bereits stark mit Rauch gefüllt. Der Senior wurde umgehend ins Freie gebracht und vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend erfolgte die Einlieferung ins Krankenhaus Dornbirn, wo eine mögliche Rauchgasvergiftung abgeklärt wird. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Brand offenbar im Bereich des Herd- beziehungsweise Backofengeräts in der Küche entstanden war. Nach aktuellem Stand dürfte das Feuer direkt im Küchengerät ausgebrochen sein. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich die Flammen auf weitere Teile der Wohnung oder des Gebäudes ausbreiten. Neben der Feuerwehr Dornbirn standen auch Polizei und Rettung im Einsatz. Insgesamt waren rund 15 Feuerwehrleute sowie mehrere Polizeistreifen vor Ort.