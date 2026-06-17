A14: Pensionistin wurde zur Geisterfahrerin

Am Dienstagabend wurde eine 78-jährige Pensionistin in Bludenz zur Geisterfahrerin. Die Frau fuhr auf die S16 auf und setzte ihre Fahrt dann entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung über die A14 fort.

In Vorarlberg wurde am Dienstagabend eine 78-jährige Geisterfahrerin gestoppt. Laut den Beamten der Landespolizeidirektion fuhr die Frau in Bludenz auf die S16 Arlberg Schnellstraße auf. In weiterer Folge setzte sie ihre Fahrt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung über die A14 Rheintal Autobahn fort.

Polizei lotste sie von der Autobahn

Auf Höhe von Bludesch wurde sie von einer Polizeistreife angehalten und über die Autobahnabfahrt Nenzing von der Autobahn gelotst. „In weiterer Folge wurde sie einer Lenker- sowie Fahrzeugkontrolle unterzogen“, heißt es vonseiten der Exekutive. Glücklicherweise entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Lenkerin wird wegen diverser Übertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz sowie an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.