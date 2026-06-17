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/ ©BMI / Gerd Pachauer
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto bei Nacht.
Die Polizei stoppte am Dienstagabend eine Geisterfahrerin auf der A14.
Bludenz
17/06/2026
Dienstagabend

A14: Pensionistin wurde zur Geisterfahrerin

Am Dienstagabend wurde eine 78-jährige Pensionistin in Bludenz zur Geisterfahrerin. Die Frau fuhr auf die S16 auf und setzte ihre Fahrt dann entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung über die A14 fort.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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In Vorarlberg wurde am Dienstagabend eine 78-jährige Geisterfahrerin gestoppt. Laut den Beamten der Landespolizeidirektion fuhr die Frau in Bludenz auf die S16 Arlberg Schnellstraße auf. In weiterer Folge setzte sie ihre Fahrt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung über die A14 Rheintal Autobahn fort.

Polizei lotste sie von der Autobahn

Auf Höhe von Bludesch wurde sie von einer Polizeistreife angehalten und über die Autobahnabfahrt Nenzing von der Autobahn gelotst. „In weiterer Folge wurde sie einer Lenker- sowie Fahrzeugkontrolle unterzogen“, heißt es vonseiten der Exekutive. Glücklicherweise entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Lenkerin wird wegen diverser Übertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz sowie an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

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