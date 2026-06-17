Spektakuläre Rettung: Mann folgt Katze aufs Dach und bleibt stecken

Eine Hauskatze hat in Hohenems einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Als das Tier auf ein Dach kletterte, wollte ihr Besitzer helfen und geriet selbst in eine missliche Lage. Am Ende musste die Feuerwehr beide retten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.40 Uhr in der Baumgartenstraße. Die Hauskatze war zunächst selbstständig auf ein höher gelegenes Dach geklettert. Um das Tier wieder sicher nach unten zu bringen, entschloss sich der 26-jährige Besitzer einzugreifen. Über eine Dachluke gelangte er auf das Gebäudedach und sprang anschließend auf ein darunterliegendes Balkondach.

Feuerwehr muss Mann und Katze retten

Doch der Rettungsversuch entwickelte sich anders als geplant. Der Mann saß schließlich gemeinsam mit seiner Katze auf dem obersten Balkondach in rund sechs Metern Höhe fest. Die alarmierte Feuerwehr Hohenems rückte mit mehreren Fahrzeugen an und brachte die beiden mittels Stehleiter sicher zurück auf den Boden. Ganz ohne Folgen blieb der nächtliche Einsatz allerdings nicht. Der 26-Jährige erlitt mehrere Schnittverletzungen an Armen und Händen. Die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten die Verletzungen noch vor Ort. Ein Transport ins Krankenhaus war nach ersten Informationen nicht erforderlich. Neben der Feuerwehr standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Insgesamt waren rund 20 Feuerwehrleute, mehrere Rettungskräfte sowie Polizeibeamte vor Ort.