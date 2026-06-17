Ärger beim WM-Auftakt, Österreich gegen Jordanien: ORF-Stream fällt nach 1:1 aus

Mitten im WM-Auftaktspiel zwischen Österreich und Jordanien kam es am Mittwochmorgen zu Ärger bei vielen Fans. Der ORF-Livestream fiel kurz nach dem Ausgleich der Jordanier aus, ausgerechnet in einer besonders spannenden Phase.

Für viele österreichische Fußballfans wurde der WM-Auftakt am Mittwochmorgen gleich doppelt bitter. Kurz nachdem Jordanien gegen Österreich den Ausgleich zum 1:1 erzielt hatte, machte auch der ORF-Livestream Probleme. Wer das Spiel nicht über klassisches Fernsehen, sondern über ORF ON verfolgte, sah plötzlich keine laufende Übertragung mehr.

©5 Minuten Bei zahlreichen Nutzern zu Störungen im Stream.

Ausfall in entscheidender Spielphase

Der technische Ausfall ereignete sich gegen 7.18 Uhr ereignet haben. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie längst voll im Gange, Österreich musste nach dem Gegentreffer wieder reagieren. Gerade diese Phase wollten viele Fans live mitverfolgen. Stattdessen kam es bei zahlreichen Nutzern zu Störungen im Stream. In sozialen Netzwerken machten verärgerte Zuschauer ihrem Unmut Luft. Viele kritisierten, dass ausgerechnet beim ersten WM-Spiel Österreichs seit 28 Jahren die digitale Übertragung nicht stabil lief. Besonders bitter: Auch mehrere Minuten nach dem Ausfall soll das Problem noch nicht vollständig behoben gewesen sein. Offiziell waren die genauen Hintergründe zunächst nicht vollständig bekannt. Naheliegend ist jedoch, dass die hohe Nachfrage rund um das ÖFB-Comeback bei der Fußball-WM eine Rolle gespielt haben könnte. Das Spiel gegen Jordanien sorgte bereits im Vorfeld für großes Interesse. Für viele Fans war es der erste WM-Moment mit österreichischer Beteiligung seit fast drei Jahrzehnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 07:52 Uhr aktualisiert