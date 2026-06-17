Fußball-WM: Österreich besiegt Jordanien 3:1

Jetzt wird es ernst: Österreich ist soeben in die Fußball-WM 2026 gestartet. Das ÖFB-Team ist in der Weltrangliste auf Nummer 24, der Kontrahent die Nummer 63. Der erste Gegner heißt Jordanien, ein Name, der bei vielen Fans zunächst keine großen Erinnerungen weckt. Doch wer glaubt, das ÖFB-Team werde den WM-Debütanten im Vorbeigehen besiegen, könnte sich täuschen. Denn die Mannschaft aus dem Nahen Osten reist mit einer Geschichte an, die bereits jetzt zu den bemerkenswertesten dieses Turniers zählt.

Ein ganzes Land träumt vom Fußball-Wunder

Für Jordanien ist die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft historisch. Noch nie zuvor hatte sich das Land für ein WM-Endrundenturnier qualifiziert. Die Bedeutung dieses Erfolges zeigt sich auch abseits des Rasens. Nach der erfolgreichen Qualifikation wurden Spieler und Trainer im Königspalast empfangen und ausgezeichnet. Für Millionen Menschen im Land gilt die Nationalmannschaft mittlerweile als Symbol für Hoffnung, Stolz und Zusammenhalt. Entsprechend groß wird die Motivation sein, bei der ersten WM-Teilnahme der Geschichte für eine Überraschung zu sorgen.

Österreich ist Favorit, aber die Warnsignale sind da

Auf dem Papier spricht vieles für Österreich. Das Team von Ralf Rangnick verfügt über deutlich mehr internationale Erfahrung und einen um ein Vielfaches höheren Marktwert. Doch gerade diese Weltmeisterschaft hat bereits gezeigt, wie schnell Favoriten ins Straucheln geraten können. Überraschende Ergebnisse und enge Spiele prägen bislang das Turniergeschehen. Im Mittelpunkt steht vor allem Moussa Al-Tamari. Der Offensivspieler zählt zu den bekanntesten Fußballern seines Landes und wird aufgrund seiner Technik und Kreativität immer wieder als „Jordaniens Messi“ bezeichnet. Der Flügelspieler verfügt über internationale Erfahrung und gilt als gefährlichster Akteur im jordanischen Team. Schafft er es, Räume zu finden, kann er jede Abwehr vor Probleme stellen.

Startschuss für ein spannendes Spiel

Die ersten großen Chancen der Partie gehörten Jordanien. Bereits in der 2. Minute strich ein Schuss knapp am Außennetz vorbei. In der 17. Minute musste ÖFB-Torhüter Alexander Schlager bei einem gefährlichen Distanzschuss sein Können unter Beweis stellen. Nach exakt 20 Minuten folgte dann die Antwort Österreichs: Der gebürtige Grazer Romano Schmid traf mit dem ersten Torschuss der Partie sehenswert zur 1:0-Führung. Der Grazer erzielte damit gegen Jordanien das erste WM-Tor des ÖFB-Teams seit 28 Jahren. Doch Jordanien zeigte sich davon unbeeindruckt. Nur zwei Minuten später fehlte nach einer Ecke nicht viel zum Ausgleich. Der Ball krachte an die Querlatte und sorgte für einen weiteren Schreckmoment in der österreichischen Defensive. Die Jordanier bleiben auch danach die Mannschaft mit den größeren Chancen. In Minute 34 gab es gleich eine Doppelchance, bei der unter anderem der Rücken von Philipp Lienhart die Österreicher vor dem Ausgleich bewahrte.

Halbzeit

Die erste Halbzeit endete mit einem Fernschuss von Sasa Kalajdzic. Die besseren Chancen hatten in den ersten 45 Minuten aber definitiv die Jordanier, die aus einem kompakten Block agierten und mit schnellem Umschaltspiel mehrmals für Gefahr sorgten.

Start der zweiten Halbzeit

Statt Kalajdzic, der in der ersten Halbzeit blass geblieben ist, kam zum Start der zweiten Halbzeit ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic. In der 50. Minute dann der Ausgleich für die Jordanier. Ein schneller Gegenstoß nach einem Ballverlust vorne und dann war es auch geschehen. Torschütze: Ali Olwan. In dieser Phase waren die Jordanier dann die klar bessere Mannschaft. Teilweise lange Ballbesitzphasen der Jordanier in Österreichs Hälfte führten aber in den kommenden Minuten zu keinem Treffer. Ab etwa Minute 60 spielte auch Österreich wieder offensiv mit und kam zur ein oder anderen Halbchance. Mitten im Spiel fiel kurz nach Ausgleich der Jordanier ausgerechnet der ORF-Livestream aus, 5 Minuten hat berichtet: Ärger beim WM-Auftakt, Österreich gegen Jordanien: ORF-Stream fällt nach 1:1 aus.

Beinahe 2:1

In der 67. Minute brandete großer Jubel bei den Österreichern auf. Arnautovic netzte zum 2:1 ein. Doch davor war ein Handspiel von Stefan Posch, das Tor wurde vom Schiedsrichter nach Videostudium wieder einkassiert.

Jetzt aber!

Nach 76 Minuten war es dann doch so weit. Österreich führt 2:1, wieder war es ein Eckball. Ein Eigentor bringt Österreich wieder in Führung. Yazan Alarab war der unglückliche Jordanier, der „für“ Österreich einnetzte. Minute 90: Weil Posch am Spielfeld behandelt wurde, wegen der Trinkpause und dem VAR-Check nach dem später aberkannten Tor von Arnautovic gab es nicht weniger als zehn Minuten Nachspielzeit. Diese war erst eine Minute alt, als Letzterer plötzlich alleine vorm Tor steht. Arnautovic scheitert aber am Torhüter Jordaniens. Knapp eineinhalb Minuten später wurde es auf der Gegenseite gefährlich, doch ein Schuss der Jordanier ging knapp am Kasten Schlagers vorbei. Die Nachspielzeit brachte allgemein zahlreiche Torszenen. Quasi im Gegenzug landete ein Rückpass beinahe im Tor von Jordanien.

Spannende Verlängerung

In der neunten Minute der Nachspielzeit kombinierten sich die Österreicher noch einmal stark in den gegnerischen Strafraum, die Hereingabe von Arnautovic wurde schließlich abgefälscht und ging beim Tor vorbei. Auch hier gab es einen VAR-Check. Der Schiedsrichter ging zum Monitor und sah sich die Szene noch einmal an. Und tatsächlich: Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter für Österreich. Minute der Nachspielzeit: Arnautovic stellt auf 3:1, das Spiel ist entschieden. Österreich gewinnt den WM-Auftakt gegen Jordanien.

©ORF | Spannung bis zum Schluss.

Weltmeisterschaft 2026: Österreich gegen Jordanien 3:1 für Österreich Schmid 20′: 1:0

Olwan 50′: 1:1

Al-Arab 76′: 2:1 (Eigentor)

Arnautovic 90’+12: 3:1 (Elfmeter)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 08:18 Uhr aktualisiert