Ab Juli: Dm reduziert österreichweit Preise auf viele Produkte

Neben der gesetzlichen Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel reduziert dm ab Juli auch die Preise vieler anderer Produkte. Und das österreichweit.

Gute Nachrichten für alle Konsumenten: Die Bundesregierung senkt mit 1. Juli 2026 die Mehrwertsteuer auf bestimmte Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9 Prozent. Der Drogeriemarkt dm senkt zugleich die Preise auf zahlreiche weitere Produkte, die das Unternehmen als „Grundnahrungsmittel der Gegenwart“ versteht, etwa pflanzliche Drinks, Getreidealternativen und Spezialmehle, die nicht von der Steuersenkung profitieren. Insgesamt werden damit ab 1. Juli über 170 Artikel im dm Lebensmittelsortiment günstiger.

Was ab 1. Juli bei dm günstiger wird

Ab 1. Juli 2026 werden bei dm sowohl die gesetzlich begünstigten Grundnahrungsmittel als auch zusätzlich ausgewählte Produkte aus ähnlichen Warengruppen im Preis gesenkt. Bei den rund 110 klassischen Grundnahrungsmitteln gibt dm die reduzierte Mehrwertsteuer vollständig an die Kundinnen und Kunden weiter und rundet die neuen Preise zusätzlich nach unten.

Betroffen sind etwa: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc quis blandit est, in imperdiet nibh. Aliquam nec nulla ex. Aenean ac elit a quam tincidunt auctor.

Dm reduziert Lebensmittelpreise in Österreich

Parallel dazu werden ab 1. Juli weitere Lebensmittel günstiger, die aus Sicht von dm zentral für eine moderne, gesundheitsbewusste Ernährung sind. Diese Produkte fallen nicht unter die Steuersenkung, für sie gelten weiterhin die Steuersätze von 10 beziehungsweise 20 Prozent. dm senkt die Preise bewusst bei zusätzlich rund 60 Produkten im Durchschnitt um 6 Prozent.

Dazu zählen insbesondere: pflanzliche Drinks (z. B. Hafer-, Reis- und Not-Milk-Varianten)

Hülsenfrüchte sowie Vollkornreis und andere Getreidealternativen wie Quinoa, Bulgur oder Hirse

Spezialmehle (z. B. Roggen-, Mandel-, Hafer- oder Reismehl)

ausgewählte Flocken und Trockenprodukte, etwa 4-Korn-Flocken oder Trockenfrüchte Beispielsweise wird der dmBio Couscous, 500 g um 7 Prozent beziehungsweise um 10 Cent günstiger (1,25 Euro statt 1,35 Euro). Der dmBio Müsli Riegel Hafer Nuss 3er Pack, 105 g wird von 2,15 Euro auf 1,95 Euro preisgesenkt (9 Prozent), beim dmBio Organgensaft, 1 l beträgt die Preissenkung 14 Prozent (2,95 Euro statt 3,45 Euro). Besonders deutlich fällt die Entlastung bei bestimmten pflanzlichen Drinks aus. So wird etwa der dmBio Hafer Soja Drink, 1 l im Juli um rund 17 Prozent günstiger (1,15 Euro statt 1,40 Euro).

Mehr Entlastung für zeitgemäße Ernährung

Pflanzliche Alternativen sind, wie das Bundeszentrum für Ernährung hervorhebt, in der Regel ressourcenschonender in der Herstellung und tragen zu einer klimafreundlicheren Lebensweise bei. Indem dm in diesen Sortimenten die Preise senkt, wird nachhaltigere Ernährung für mehr Menschen leistbarer. Gleichzeitig geht es um Fairness gegenüber unterschiedlichen Ernährungsweisen.