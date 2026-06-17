Österreich im WM-Fieber: So feierte das ganze Land den Auftaktsieg

Am Mittwoch bestritt das österreichische Nationalteam sein erstes Spiel der heurigen Fußballweltmeisterschaft – und ganz Österreich fieberte trotz der frühen Stunde mit.

Viele Österreicher fieberten bei der Auftaktpartie unserer Nationalelf gegen Jordanien mit.

Viele Österreicher fieberten bei der Auftaktpartie unserer Nationalelf gegen Jordanien mit.

Österreich ist im Fußballfieber: Mit dem Auftaktsieg gegen Jordanien hat das rot-weiß-rote Nationalteam bei der Fußball-WM für Begeisterung im ganzen Land gesorgt. Tausende Fans verfolgten das erste Gruppenspiel am Mittwoch (17. Juni) trotz der frühen Uhrzeit bei Public Viewings, in Büros, Schulen oder vor dem heimischen Fernseher. Auch in den sozialen Medien war die Euphorie spürbar – von Politikern über Prominente bis hin zu Sportvereinen wurde mitgefiebert, gejubelt und gratuliert.

Rot-weiß-rote Fangesänge in der Bay Area

Zahlreiche Österreicher haben keine Kosten und Mühen gescheut und sind extra in die USA gereist, um der ÖFB-Auswahl live beizustehen. Und sie brachten ordentlich Rot-Weiß-Rot in die San Francisco Bay Area. Mit einem lauten „Hey, super Österreich!“-Chor ließen sie bereits vor dem Spiel unser Nationalteam hochleben.

Stocker: „Weiter so – ganz Österreich steht hinter euch!“

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich die Auftaktpartie nicht entgehen lassen und äußert in den sozialen Medien seine Begeisterung über den 3:1-Sieg. „Was für ein spannender Auftakt! Herzliche Gratulation an unsere Nationalelf zum gelungenen Start in die Weltmeisterschaft und zum 3:1 gegen Jordanien! Weiter so – ganz Österreich steht hinter euch!“, lässt er die Welt wissen.

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Babler: „Ganz Österreich ist stolz auf euch“

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat das erste Spiel unserer Nationalelf ebenfalls live mitverfolgt. In den sozialen Medien postete er ein Video beim Jubeln nach dem Elfer von Marco Arnautovic, der in der 90+12. Minute den Sack zugemacht hat. Babler zeigt sich ob des beeindruckenden Einstands euphorisch und schreibt: „Was für ein Start in die WM! Ganz Österreich ist stolz auf euch.“

Seiersberg-Pirka leuchtet rot-weiß-rot

Im steirischen Seiersberg-Pirka trafen sich zahlreiche Fußballfans zum morgendlichen Public Viewing. Müdigkeit war bei der spannenden Partie fehl am Platz.

Melissa Naschenweng feiert „Legenden“

Auch viele Stars verfolgten die erste WM-Partie der Österreicher gespannt mit, so etwa Kärntens Alpen-Barbie Melissa Naschenweng, die es sich mit einem Kaffee vor dem Fernseher gemütlich gemacht hat. „Good Morning, wer noch?“, schreibt sie dazu in den sozialen Medien. Untermalt wird ihre Story passenderweise von ihrem Lied „Legenden“.