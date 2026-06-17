Traurige Gewissheit nach Suchaktion: Bergsteiger (25) tot gefunden

Ein junger Bergsteiger kehrte von seiner Tour auf den Großen Pyhrgas nicht zurück. Nach einer groß angelegten Suchaktion fanden Einsatzkräfte den Vermissten, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein junger, erfahrener Alpinist war am Großen Pyhrgas unterwegs und kehrte von seiner Tour nicht mehr zurück. Nachdem Angehörige und Freunde Alarm geschlagen hatten, startete am Dienstag eine umfangreiche Suchaktion. Stundenlang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach dem Vermissten.

Bergsteiger wollte mehrere Gipfel überschreiten

Der Mann hatte eine Tour von der Gowilalm über den Kleinen Pyhrgas bis zum Großen Pyhrgas geplant. Als er nicht zurückkehrte, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Aufgrund des weitläufigen alpinen Geländes wurden neben der Bergrettung Spital am Pyhrn auch die Bergrettung Windischgarsten sowie weitere Spezialkräfte alarmiert. Die Einsatzkräfte suchten Wanderwege, Zustiege und alpine Steige systematisch ab. Unterstützt wurden sie dabei von der Crew des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 14, dem Polizeihubschrauber sowie einem Drohnenteam der Feuerwehr.

Vermisster an steiler Bergflanke entdeckt

Schließlich gelang der Besatzung des Rettungshubschraubers die traurige Entdeckung. Der Bergsteiger wurde an der Südostseite des Großen Pyhrgas aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er aus noch unbekannter Ursache mehrere hundert Meter über steiles alpines Gelände abgestürzt sein. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Bergung erfolgte anschließend mit Unterstützung des Polizeihubschraubers. Die genaue Ursache des Absturzes ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Einsatz hat bei allen Beteiligten tiefe Betroffenheit ausgelöst. Zahlreiche Einsatzkräfte waren stundenlang auf der Suche nach dem Vermissten im Einsatz. Die Bergrettung bedankte sich bei allen Organisationen für die professionelle Zusammenarbeit. „Den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen gilt das Mitgefühl der Einsatzkräfte“, so die Bergrettung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 10:06 Uhr aktualisiert