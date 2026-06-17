ÖBB versteigern weitere Traditionslokomotiven

Die ÖBB setzen ihren Fuhrpark-Umbau fort. Mehrere ältere Lokomotiven sowie Schlafwagen werden derzeit über eine internationale Verkaufsplattform angeboten. Interessenten können noch bis Ende Juni Gebote abgeben.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) trennen sich von weiteren Fahrzeugen aus ihrem älteren Bestand. Bereits Anfang Mai wurden sechs Lokomotiven über die Onlineplattform „railauction.plus“ angeboten, nun kamen drei weitere Fahrzeuge der Baureihe 1144 in den Verkauf. Neben den Lokomotiven werden über dieselbe Plattform auch ältere Doppelstock-Schlafwagen der ÖBB angeboten.

Bieten bis Ende Juni

Die Maschinen haben bereits mehr als vier Jahrzehnte im Bahnverkehr hinter sich und gehörten bislang zum Fuhrpark der ÖBB. Der Verkauf erfolgt im Rahmen eines Bieterverfahrens, bei dem registrierte Interessenten ihre Angebote bis Ende Juni einreichen können.

Fuhrparkmodernisierung läuft

Mit dem Verkauf älterer Fahrzeuge setzen die ÖBB ihren Kurs der Fuhrparkmodernisierung fort. Die Baureihe 1144 zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Elektrolokomotiven des Landes und prägte lange Zeit den Personen- und Güterverkehr auf Österreichs Schienen.