Tödlicher Crash auf Feldweg: Mitfahrer in Anhänger stirbt

In Niederösterreich kam es am späten Dienstagabend (16. Juni) zu einem tragischen Unfall mit tödlichem Ausgang. Wie die Polizei informiert, war ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Hollabrunn gegen 23.30 Uhr mit einem Quad samt Anhänger auf einem Feldweg in Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) unterwegs. Weder das Quad noch der Anhänger waren für den Verkehr zugelassen. Im Anhänger saß ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Mistelbach. Hinter den beiden fuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Hollabrunn mit einem Auto.

Bremsvorgang führte zu tragischem Unfall

Und dann passierte es: Als der Quadfahrer kurz vor einer Kreuzung bremste, dürfte das nachfahrende Auto beim Bremsen auf den Pflastersteinen auf dem stark abschüssigen Feldweg ins Rutschen gekommen und gegen den Anhänger des Quads gefahren sein. Die beiden Lenker blieben unverletzt. Doch für den Quad-Mitfahrer endete der Unfall auf die schlimmstmögliche Weise. Wie die Polizei informiert, erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. „Ein mit dem 30-jährigen Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest war positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Beide Lenker werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt“, so die Polizei abschließend.