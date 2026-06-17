„Die Kalteneggers“: PULS 4 setzt TV-Show nach Vorwürfen ab

Gegend en Goldhändler "TGI" stehen derzeit Vorwürfe im Raum. Nun wurde bekannt, dass PULS4 die TV-Show der Unternehmerfamilie Kaltenegger aus der Mediathek nahm.

Der Goldhändler „TGI“ sieht sich derzeit mit Vorwürfen konfrontiert – wir haben berichtet. Anfang kam es zur Durchsuchung im Firmensitz in Vaduz. Nun hat der Streamingdienst Puls4 die Reality-Show „Die Kalteneggers – Eine Familie im Goldrausch“, welche sich um das Leben der Gründer Helmut und Katharina Kaltenegger dreht, aus der Mediathek entfernt.

Durchsuchung am Firmensitz

Wie aus Medienberichten hervorging, wird gegen den Goldhändler „TGI“ ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Liechtenstein hat der Tageszeitung „Vaterland“ bestätigt, dass die Firmenzentrale durchsucht wurde. Dem Unternehmen wird unter anderen Geldwäsche, schwerer gewerbsmäßiger Betrug und mögliche Verstöße gegen das Bankengesetz vorgeworfen. Es soll sich um umfangreiche Ermittlungen handeln. Selbstverständlich gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Unternehmen bestreitet Vorwürfe

Laut „News“ heißt es vonseiten des Unternehmens, dass man mit den Behörden kooperiere und man bestreite den Geldwäsche- und Betrugsverdacht. In einer Stellungnahme hieß es hierzu, dass man „überzeugt [sei], jederzeit im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen gehandelt zu haben.“ Zudem wird berichtet, dass die Staatsanwaltschaft Liechtenstein Rechtshilfeersuchen an Österreich gestellt habe, da die Kalteneggers österreichische Staatsbürger seien und auch hier Unternehmen besitze. Auch sollen Zahlungen über Dienstleister in Österreich abgewickelt worden sein.

TV-Show aus Mediathek entfernt

In der TV-Show „Die Kalteneggers – eine Familie im Goldrausch“ wurden Katharina und Helmut Kaltenegger von Kameras durch ihr glamouröses Leben begleitet. Eine erste Staffel erschien auf PULS4. In einem Bericht von „News“ heißt es, dass es laut einem internen Kundenchat zunächst so aussah, als würde an einer Fortsetzung gearbeitet werden. Doch hieß es dann vom Sender auf Anfrage des Mediums: „Es gibt keine von uns beauftragten Dreharbeiten für eine Folgestaffel.“ Zudem wurde die erste Staffel der TV-Show aus der JOYN-Mediathek entfernt und ist nicht mehr abrufbar.