Störung bei Raiffeisen: Kunden kämpfen mit Onlinebanking-Problemen

Wer derzeit sein Raiffeisen-Konto online nutzen möchte, braucht offenbar Geduld. Aktuell kommt es zu Problemen beim Onlinebanking. Auch Zahlungsfreigaben dürften betroffen sein.

Bei der Raiffeisen Bank kommt es aktuell (Mittwoch, 16. Juni, 12 Uhr) offenbar zu technischen Problemen im Online-Banking. Darauf weist eine Meldung hin, die Kunden derzeit in der Banking-App angezeigt wird. Darin heißt es:

Aktuell kommt es zu Beeinträchtigungen im Online Banking. Wir arbeiten bereits intensiv an der Behebung und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.“

Kein Kontozugriff, keine Zahlungsfreigabe

Eine Leserin berichtet gegenüber 5 Minuten, welche Probleme sie aktuell hat. Sie kann derzeit nicht auf ihr Konto zugreifen. „Es lädt ewig, dann kommt die Meldung und ich komm generell dann nicht rein“, schildert sie. Auch die Freigabe von Zahlungen dürfte betroffen sein: „Push-Tan-Bestätigung für Zahlungen geht dementsprechend auch nicht.“ Wie viele Kunden von der Störung betroffen sind und was die Ursache für die Probleme ist, ist derzeit noch unklar. Laut der Meldung arbeitet die Bank bereits an einer Lösung.