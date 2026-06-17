36 Grad in Österreich erwartet: Experten schlagen wegen Hitzewelle Alarm

Österreich steuert auf die erste große Hitzewelle des Jahres zu. Bis zu 36 Grad sind am Wochenende möglich, dazu kommen die ersten Tropennächte. Ärzte und Arbeitnehmervertreter warnen nun vor den gesundheitlichen Folgen.

Die nahende Hitzewelle bringt auch Gefahren für die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher mit sich.

Die nahende Hitzewelle bringt auch Gefahren für die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher mit sich.

Die kommenden Tage bringen die erste Hitzewelle des Jahres nach Österreich. Die Temperaturen bis zum Wochenende schrittweise an. Wie Wetterexpertin Kathrin Götzfried von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten erklärte, sind am Freitag bereits bis zu 35 Grad möglich, am Samstag könnten regional sogar 36 Grad erreicht werden. Auch die ersten Tropennächte drohen: In Städten könnten die Temperaturen am Wochenende in der Nacht über der 20-Grad-Marke bleiben.

2024 gab es 1.100 Hitzetodesfälle in Österreich

Mit den steigenden Temperaturen wächst auch die Gefahr für die Gesundheit. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) verweist darauf, dass im Sommer 2024 österreichweit rund 1.100 hitzebedingte Todesfälle registriert wurden. „Hitze zählt mittlerweile zu den größten klimabedingten Gesundheitsrisiken“, betont ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. Hohe Temperaturen belasten Herz und Kreislauf, weil der Körper versucht, sich durch verstärktes Schwitzen und eine Erweiterung der Blutgefäße abzukühlen.

Mögliche Folgen der Hitzebelastung: Kreislaufprobleme und Schwindel

Flüssigkeitsmangel und Dehydrierung

Konzentrationsstörungen

Erschöpfung

Hitzekrämpfe

Hitzeerschöpfung oder sogar Hitzschlag

Ältere Menschen besonders gefährdet

Besonders aufmerksam sollten Angehörige in den kommenden heißen Tagen auf ältere Menschen achten. „Sie verspüren häufig weniger Durst, reagieren empfindlicher auf Flüssigkeitsverluste und leiden öfter an Vorerkrankungen“, begründet die ÖGK. Doch auch Babys, Kleinkinder und jüngere Menschen mit Vorerkrankungen sind stärker gefährdet. Gesunde Menschen können durch die Hitze ebenfalls Probleme bekommen – etwa bei körperlicher Anstrengung in der Sonne oder bei längeren Aufenthalten in aufgeheizten Räumen.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hitzebelastung am Arbeitsplatz

Nicht nur im Freien kann die Hitzewelle zur Belastung werden. Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) warnt in einer aktuellen Aussendung vor hohen Temperaturen in Büros, Produktionshallen oder Krankenhäusern. „Hohe Temperaturen beeinträchtigen Konzentration, Reaktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit und erhöhen gleichzeitig das Unfallrisiko. Beschäftigte dürfen mit diesen Belastungen nicht allein gelassen werden“, sagt Dinah Djalinous-Glatz, Expertin für Arbeitnehmerschutz im ÖGB. Bereits ab 30 Grad sinken laut ÖGB die Reaktionsgeschwindigkeit und die Koordinationsfähigkeit um rund ein Viertel. Bei 32,5 Grad steigt das Unfallrisiko, bei Temperaturen um 35 Grad können Leistungseinbußen von bis zu 50 Prozent auftreten. Djalinous-Glatz betont:

Hitze ist kein reines Komfortproblem, sondern eine ernsthafte Gesundheitsgefahr.“

So kannst du dich vor der Hitze schützen

Experten empfehlen für die kommenden Tage einige einfache Maßnahmen, mit denen man das persönliche Risiko bei Hitzebelastung reduzieren kann:

regelmäßig Wasser trinken – bevor Durst entsteht

körperliche Aktivitäten möglichst in die Morgen- oder Abendstunden verlegen

direkte Sonne in den heißesten Stunden meiden

leichte und wasserreiche Speisen bevorzugen

Wohnräume früh morgens oder nachts lüften

auf Warnzeichen wie Schwindel, Kopfschmerzen oder starke Erschöpfung achten

ÖGB-Umfrage zu Hitzebelastung am Arbeitsplatz

Um zu erheben, wie stark Beschäftigte unter der Hitze an ihren Arbeitsplätzen leiden, startet der ÖGB eine große Befragung. Beschäftigte aller Branchen sind eingeladen, sich zu beteiligen. „Wir wollen wissen, wie stark die Beschäftigten von Hitze betroffen sind und wo die größten Probleme liegen. Die Ergebnisse werden zeigen, wo dringend gehandelt werden muss und welche Maßnahmen Arbeitnehmer tatsächlich brauchen“, betont Djalinous-Glatz. An der Umfrage teilnehmen kannst du online.