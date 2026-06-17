WM-Schock für ÖFB-Team: Sorge um Stefan Posch wegen Verletzung

Am heutigen Mittwoch fieberten unzählige Fußballfans mit der österreichischen Nationalmannschaft mit. Nach dem 3:1 Sieg machte sich ÖFB-Teamchef aber Sorgen um Abwehrspieler Stefan Posch.

Heute bestritt die österreichische Fußball-Nationalmannschaft das erste Spiel der heurigen Fußball-Weltmeisterschaft. Das ganze Land fieberte mit und Österreich sicherte sich den Auftaktsieg gegen Jordanien mit 3:1. Doch eines bereitete dem ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick Sorgen – Abwehrspieler Stefan Posch.

„Kiefer hat wohl ein bisschen geknackst“

Wie es in Medienberichten heißt, teilte Rangnick mit: „Der Kiefer hat wohl ein bisschen geknackst.“ Bei einem Zweikampf hat sich Posch verletzt. Man müsse hoffen, dass es sich um keinen Kieferbruch handelt, denn sonst könnte für den Verteidiger das Turnier-Aus drohen. Geplant sei nun eine Röntgenuntersuchung.

Gesundheitszustand von Alaba

Der ÖFB-Teamchef hat auch in einer Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel über Kapitän David Alaba gesprochen. Der ORF berichtet, dass dessen Gesundheitszustand nicht zur Gänze klar sein soll. Entwarnung soll jedoch von Alaba selbst gekommen sein, der mitteilte, dass ein Muskel während des Spiels zugemacht habe, jedoch alles in Ordnung sei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 13:26 Uhr aktualisiert