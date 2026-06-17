Hollywood zu Gast am Wolfgangsee: Morgan Freeman bei „Luftfahrt-Oscars“

Star-Aufgebot im Salzkammergut: Am 5. September 2026 verwandelt sich das Event-Resort Scalaria in St. Wolfgang zum fünften Mal in das Zentrum der internationalen Luftfahrtwelt. Eine echte Hollywood-Legende führt durch den Abend.

Kein Geringerer als Oscar-Preisträger Morgan Freeman wird als Gastgeber der „Living Legends of Aviation Europe Awards“ auf der Bühne stehen. Der leidenschaftliche Pilot, der bereits 2022 als Hoster begeisterte, verbindet eine enge Freundschaft mit der Location. Neben dem Hollywood-Star wird das „Who-is-Who“ der globalen Luftfahrt und Society auf dem roten Teppich erwartet. In der exklusiven „Hall of Fame“ der Awards finden sich bereits prominente Namen wie John Travolta, Tom Cruise, Harrison Ford oder Elon Musk.

Spektakuläre Flugshow „Flying Emotions“

Ein echtes Highlight wartet in diesem Jahr auf alle Fans und Einheimischen: Die Tourismusregion Wolfgangsee richtet an der Promenade von St. Wolfgang einen eigenen Public-Bereich ein. Von dort aus kann die spektakuläre Flugshow „Flying Emotions“ hautnah und kostenlos miterlebt werden. Die weltberühmten Flying Bulls aus dem Red Bull Hangar-7 in Salzburg zeigen eine atemberaubende Performance mit historischen Maschinen wie der B-25 und der Corsair. Zudem verspricht Weltrekordhalter Dario Costa einen eigens für die Show entwickelten, spektakulären „Special Move“ am Himmel. Hollywood-Ikone und leidenschaftlicher Pilot John Travolta, der die Veranstaltung bereits 2019 besuchte, brachte seine Begeisterung für die Flugvorführungen auf den Punkt: This show was amazing!

©scalaria Mirja Geh Die spektakuläre Flugshow „Flying Emotions“ kann an der Promenade hautnah miterlebt werden.

Science Lounge blickt in die technologische Zukunft

Mit der Science Lounge ist so eine Plattform entstanden, die den anwesenden Persönlichkeiten und Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Technologie bereits zum vierten Mal die Möglichkeit bietet, um zukünftige Technologien voranzutreiben, Ressourcen zu nutzen und sich auszutauschen. Der in das Programm integrierte Science Talk wird von Schauspielerin und Moderatorin Annabelle Mandeng moderiert. Hier präsentieren Vordenker aus Technologie und Wirtschaft alternative Antriebe, neue Energiequellen und nachhaltige Innovationen – und treiben damit einen Fortschritt voran, der das Leben der Menschen zukünftig spürbar verbessern könnte. Zu den Partnern gehören FACC, Sierra Nevada Corporation, Airbus, Falcon Dassault Aviation, Austrian Space Forum und Next Technologies aus Salzburg.

©scalaria Mirja Geh Am 5. September 2026 verwandelt sich das Event-Resort Scalaria in St. Wolfgang zum fünften Mal in das Zentrum der internationalen Luftfahrtwelt.