3,1 Millionen Euro Passiva: Salzburger Immobilienfirma ist insolvent

In Salzburg wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren über die Dorfleben 95 GmbH eröffnet. Das Unternehmen ist im Immobilienbereich tätig, betroffen sind laut AKV 46 Gläubiger.

In Salzburg wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren über die Dorfleben 95 GmbH eröffnet. Das Unternehmen ist im Immobilienbereich tätig, betroffen sind laut AKV 46 Gläubiger.

Über das Vermögen der Dorfleben 95 GmbH wurde am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das gibt der Alpenländische Kreditorenverband, kurz AKV, in einer Pressemeldung bekannt. Das Verfahren läuft in Form eines Konkursverfahrens beim Landesgericht Salzburg. Eröffnet wurde das Verfahren auf Eigenantrag der Schuldnerin. Zuvor war es laut AKV bereits zu einem Gläubigerantrag gekommen. Zum Masseverwalter wurde Dr. Gernot Franz Herzog, Rechtsanwalt in Salzburg, bestellt.

Immobilienbereich

Die Dorfleben 95 GmbH wird laut AKV seit 2021 betrieben. Tätig ist das Unternehmen im Bereich der Immobilienvermittlung beziehungsweise als Bauträger. Zu den Hintergründen der Insolvenz liegen derzeit noch keine Informationen vor. Damit ist auch noch offen, welche Gründe konkret zur Zahlungsunfähigkeit geführt haben. Der AKV hält dazu fest, dass über die Insolvenzursachen aktuell nichts bekannt ist.

3,1 Millionen Euro

Die Verbindlichkeiten gibt die Schuldnerin mit rund 3,1 Millionen Euro an. Davon entfallen laut AKV rund 2,45 Millionen Euro auf Banken. Weitere 650.000 Euro betreffen Lieferantenverbindlichkeiten. Insgesamt sind laut vorgelegtem Vermögensverzeichnis 46 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Für sie wird nun im Verfahren geprüft, welche Forderungen anerkannt werden und ob eine Quote möglich ist.

Liegenschaften belastet

Die Dorfleben 95 GmbH ist laut AKV Mit-Eigentümerin beziehungsweise Eigentümerin von Liegenschaften in Braunau am Inn sowie in Irrsdorf. Diese Liegenschaften sind jedoch mit diversen Pfandrechten belastet. Ob sich aus einer Verwertung der Liegenschaften eine nennenswerte Hyperocha ergibt, könne derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Die Anmeldefrist für Gläubiger endet am 19. August 2026. Die Prüfungstagsatzung ist für den 2. September 2026 angesetzt.