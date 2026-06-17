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Das Bild auf 5min.at zeigt das Riesenrad im Wiener Prater und Eheringe.
ORF-Wettermoderator Marcus Wadsak hat seine Partnerin geheiratet.
Wien
17/06/2026
Zeremonie

Hochzeit im Wiener Prater: ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak hat „Ja“ gesagt

Der bekannte ORF-Wettermoderator Marcus Wadsak hat seine Partnerin Therese Frank geheiratet. Die Zeremonie fand im Prater in Wien statt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(194 Wörter)
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In den sozialen Medien verlieh der Moderator seinem Glück Ausdruck, und zwar mit Hochzeitsbildern direkt aus dem Wiener Prater. Darunter schreibt er: „Und sie hat JA gesagt.“ Der Look ist abgestimmt: Hellblau.

Zeremonie im Riesenrad

Die feierliche Zeremonie fand gestern im Riesenrad statt. Die Liebesgeschichte begann, wie „Heute“ berichtet, im Jahr 2023. In einem Kinosaal fand die schicksalhafte Begegnung statt, als sie zufällig nebeneinander saßen. Zunächst entwickelte sich eine Freundschaft, dann wurde daraus Liebe. „Vor ein paar Wochen haben wir uns verlobt und nun entschlossen, schnell zu heiraten. Da es aber keine Standesamt-Termine gibt, wurde das Riesenrad zur Location, weil eine Standesbeamtin, die zu einem Auswärtstermin kommt, bekommt man leichter“, teilte Wadsak gegenüber dem Medium mit.

ORF-Wetterexperte hat geheiratet

Nur die Eltern, Kinder, die Standesbeamtin und der Fotograf waren in der Gondel, in der nur elf Personen Platz haben. Die weiteren Gäste der Hochzeitsgesellschaft erwarteten das frisch verheiratete Paar dann unten. Eine romantische Liebesgeschichte führte zur Heirat. Abschließend sagte Wadsak dazu: „Du steigst unverheiratet in die Gondel, sagst oben ‚Ja‘ und steigst als Ehepaar wieder aus.“

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