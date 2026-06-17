Arbeiter bricht durch alte Holzlatten und stürzt vier Meter in die Tiefe

In Gmunden kam es am Mittwochvormittag zu einem Arbeitsunfall: Ein 20-Jähriger brach auf einer Baustelle durch alte Holzlatten und stürzte ins darunterliegende Stockwerk.

Ein 20-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Vöcklabruck war Mittwoch, dem am 17. Juni 2026, auf einer Baustelle in Gmunden im Einsatz. „Gegen 9:45 Uhr brach er durch alte Holzlatten und stürzte aus einer Höhe von etwa vier Metern in das darunterliegende Stockwerk“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der junge Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie schwer die Verletzungen genau sind, ist derzeit nicht bekannt.