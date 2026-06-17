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Foto auf 5min.at zeigt eine Baustelle
Der 20-Jährige wurde nach dem Sturz auf der Baustelle in Gmunden ins Krankenhaus gebracht.
Gmunden
17/06/2026
Baustelle in Gmunden

Arbeiter bricht durch alte Holzlatten und stürzt vier Meter in die Tiefe

In Gmunden kam es am Mittwochvormittag zu einem Arbeitsunfall: Ein 20-Jähriger brach auf einer Baustelle durch alte Holzlatten und stürzte ins darunterliegende Stockwerk.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Ein 20-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Vöcklabruck war Mittwoch, dem am 17. Juni 2026, auf einer Baustelle in Gmunden im Einsatz. „Gegen 9:45 Uhr brach er durch alte Holzlatten und stürzte aus einer Höhe von etwa vier Metern in das darunterliegende Stockwerk“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der junge Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie schwer die Verletzungen genau sind, ist derzeit nicht bekannt.

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