„Marko for President“: Arnautovic bekommt eigene WM-Hymne

Der 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien hat in Österreich ein echtes WM-Fieber entfacht. Diese Euphorie schwappt nun auch auf die Musikszene über - der Song "Marko for President" wurde geboren.

"Heast, Bohl, Ozwickta! Wir brauchen einen WM-Song", sagt Arnautovic zu Beginn des Clips.

"Heast, Bohl, Ozwickta! Wir brauchen einen WM-Song", sagt Arnautovic zu Beginn des Clips.

Unter seinem Künstlernamen Dr. Bohl liefert Kabarettist Paulus Bohl die passende Hymne zum österreichischen Fußball-Fieber. Direkt nach Marko Arnautovics Elfer zum 3:1-Sieg gegen Jordanien ging der Entertainer auf Instagram mit „Marko for President“ online. Der augenzwinkernde WM-Song ist eine augenzwinkernde Hymne auf den ÖFB-Star.

„Marko for President!“

„Und wenn wir den Schaß gewinnen, gibt’s nur eine Konsequenz: Marko for President“, ist im Refrain des Songs zu hören. Fans werden dabei zum Mitsingen animiert. Der absolute Knaller im Video ist allerdings der Gastauftritt von Arnautovic selbst. Der ÖFB-Star gibt der Hymne seinen Segen und eröffnet den Clip höchstpersönlich.

Auf Social Media wird der Clip bereits gefeiert

In den sozialen Medien sorgt der Clip bereits für Begeisterung. Die Fans loben den typischen Schmäh, das Ohrwurm-Potenzial des Refrains und das Highlight mit Arnautovic. Dr. Bohl trifft mit seiner neuen Nummer genau den Nerv der Fans und liefert den nächsten Soundtrack für die rot-weiß-rote Euphoriewelle.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 18:09 Uhr aktualisiert