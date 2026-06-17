„Marko for President“: Arnautovic bekommt eigene WM-Hymne
Der 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien hat in Österreich ein echtes WM-Fieber entfacht. Diese Euphorie schwappt nun auch auf die Musikszene über - der Song "Marko for President" wurde geboren.
Unter seinem Künstlernamen Dr. Bohl liefert Kabarettist Paulus Bohl die passende Hymne zum österreichischen Fußball-Fieber. Direkt nach Marko Arnautovics Elfer zum 3:1-Sieg gegen Jordanien ging der Entertainer auf Instagram mit „Marko for President“ online. Der augenzwinkernde WM-Song ist eine augenzwinkernde Hymne auf den ÖFB-Star.
„Marko for President!“
„Und wenn wir den Schaß gewinnen, gibt’s nur eine Konsequenz: Marko for President“, ist im Refrain des Songs zu hören. Fans werden dabei zum Mitsingen animiert. Der absolute Knaller im Video ist allerdings der Gastauftritt von Arnautovic selbst. Der ÖFB-Star gibt der Hymne seinen Segen und eröffnet den Clip höchstpersönlich.
Auf Social Media wird der Clip bereits gefeiert
In den sozialen Medien sorgt der Clip bereits für Begeisterung. Die Fans loben den typischen Schmäh, das Ohrwurm-Potenzial des Refrains und das Highlight mit Arnautovic. Dr. Bohl trifft mit seiner neuen Nummer genau den Nerv der Fans und liefert den nächsten Soundtrack für die rot-weiß-rote Euphoriewelle.