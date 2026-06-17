Doppeljackpot: Das sind die brandaktuellen Lottozahlen

Beim Lotto 6 aus 45 liegt am heutigen Mittwoch Doppeljackpot im Topf: Wir haben die aktuellen Zahlen für dich.

Österreichs Spielteilnehmer blieben am vergangenen Freitag und Sonntag weitestgehend glücklos – zumindest was den Millionengewinn im ersten Rang bei „Lotto 6 aus 45“ betrifft. Damit wartet am heutigen Mittwoch, 17. Juni 2026, ein Doppeljackpot und damit rund zwei Millionen Euro, berichten die Österreichischen Lotterien.

Solo-Gewinn bei LottoPlus und Joker

Einen Solo-Gewinn gab es bei LottoPlus. Es war ein Wiener, der per Quicktipp die sechs Richtigen am Schein hatte. Der fünfte von fünf Tipps war schließlich jener, der nun 172.100 Euro wert ist. Schließlich hat es auch beim Joker noch einen Solo-Gewinn gegeben. Ein Niederösterreicher hatte sowohl die richtigen Zahlen am Schein als auch das „Ja“ angekreuzt. Er oder sie bekommt nun rund 312.500 Euro.

2 Millionen im Topf

Bei der Ziehung geht es um satte 2 Millionen Euro im ersten Rang. Da bei der letzten Ziehung niemand die richtigen Sechs erraten konnte, hat sich dieser Betrag im Topf angesammelt. Wir haben jetzt die brandaktuellen Zahlen von der Ziehung am Mittwoch für dich.

Das sind die Gewinnerzahlen vom Mittwoch, den 17. Juni Lotto: 5, 17, 20, 39, 40, 42, Zusatzzahl 11

LottoPlus: 5, 10, 12, 13, 42, 43

Joker: 2, 5, 1, 9, 0, 4