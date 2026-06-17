Spurhalteassistent als Unfallgrund: Polizei sucht nun Traktorlenker

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung (Oberösterreich) war am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, gegen 16.15 Uhr auf der Hansberg Landesstraße unterwegs. Er fuhr von Gramastetten kommend in Richtung Neulichtenberg. Beim Gewerbegebiet Neulichtenberg wollte er nach links in die Gewerbezeile einbiegen. Genau in diesem Moment kam ihm laut Polizei aus Richtung Neulichtenberg ein bislang unbekannter Traktorfahrer entgegen. Der 52-Jährige beschleunigte daraufhin, um noch vor dem Traktor abzubiegen. Dann verlor er laut eigenen Angaben wegen des Spurhalteassistenten die Kontrolle über seinen Wagen.

Traktorlenker als Zeuge gesucht

In der Gewerbezeile kam es schließlich zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Der Pkw wurde von einem 54-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung gelenkt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten nahezu frontal. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte ihn in das UKH Linz. Der Traktorlenker war laut Polizei nicht in den Unfall verwickelt, wird aber als Zeuge gesucht. „Der bislang unbekannte Traktorlenker, der in den Unfall nicht involviert war, wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Puchenau unter 059133 / 4338 zu melden“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.