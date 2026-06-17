70-Jahr-Feier der FPÖ: Rechte Polit-Promis wie Marine Le Pen oder Alice Weidel erwartet

Kommenden Samstag, am 20. Juni, wird die FPÖ (Freiheitliche Partei) rund um Herbert Kickl ihre 70-Jahres-Feier in der Hofburg begehen. Dabei werden auch ausländische Prominente aus dem rechten Lager erwartet.

Die FPÖ begeht in dieser Woche ihr 70-jähriges Bestehen und feiert dies unter anderem mit internationalen Gästen.

Die FPÖ begeht in dieser Woche ihr 70-jähriges Bestehen und feiert dies unter anderem mit internationalen Gästen.

Im Beisein zahlreicher Mitstreiter aus dem In- und Ausland feiert die FPÖ am Samstagnachmittag ihr 70-jähriges Parteijubiläum. Im Mittelpunkt der Veranstaltung in der Hofburg steht eine Rede von FPÖ-Chef Herbert Kickl, der die bisherige Entwicklung und die Ausrichtung der Partei über die Jahrzehnte hinweg skizzieren wird.

Mit dabei sein sollen unter anderem Orbán, Weidel und Le Pen

Wie „Oe24“ berichtet, sollen in der Hofburg auch Vertreter rechter Parteien aus anderen Ländern wie Marine Le Pen (französische Politikerin der rechtspopulistischen bis rechtsextremen Partei Rassemblement National) oder Jordan Bardella (Vorsitzender der rechtspopulistischen bis rechtsextremen Partei Rassemblement National) sein. Auch AfD-Chefin Alice Weidel (Deutschland) sowie Ungarns Premier Viktor Orbán werden er­wartet.

Auftakt zu „Kanzler-Plan“ mit einem medienwirksamen Stadtspaziergang

Mit einem siebenstündigen „Volksfest“ am Stephansplatz startet die FPÖ ihre eigentliche Wahlkampfparty. Für Herbert Kickl soll das Event der Auftakt zu seinem „Kanzler-Projekt“ sein. Anschließend soll ein medienwirksamer Stadtspaziergang stattfinden.