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/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Wörthersee-Ostbucht.
Die Ostbucht am Wörthersee lädt am Donnerstag wieder zum verweilen ein und bietet ein paar angenehme Schattenplätze.
Österreich
17/06/2026
Lokale Wärmegewitter

Es bleibt heiß: Bis zu 33 Grad am Donnerstag

Am Vormittag ist es meist recht stabil, nachmittags gibt es vermehrt Quellwolken. Während sich an der Alpensüdseite teils heftige Wärmegewitter entladen, bleibt es alpennordseitig meist ruhig und trocken.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Über Nacht sind alle Schauer abgeklungen und in den meisten Regionen klart es auf. Am Donnerstag erwartet uns in Österreich viel Sonne – hochsommerliche Temperaturen von 25 bis 33 Grad bestimmen das Wetter bis zum Nachmittag. Ganz ungestört bleibt der Sonnenschein aber nicht.

Lokale Gewitter möglich

Neben vorübergehenden Wolkenfeldern entwickeln sich ab Mittag lokale Gewitter und Regenschauer, die besonders von den Lienzer Dolomiten bis zur südlichen Steiermark sowie im Mühlviertel auch heftiger ausfallen können. Der Nordwestwind weht meist nur mäßig. Auf den Bergen in etwa 2.000 Metern Höhe werden von Ost nach West 13 bis 19 Grad erreicht.

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