Kostenfalle im Ausland: Wie Urlauber bares Geld sparen

Große Unterschiede bei Preisen: Die Arbeiterkammer (AK) hat zwei Monate lang die Roaming-Angebote der heimischen Handyanbieter mit jenen internationaler eSIM-Kartenanbietern verglichen. Untersucht wurden beliebte Reiseziele ...

Als Roaming wird die Nutzung eines Mobilfunknetzes im Ausland bezeichnet, wenn das eigene Heimnetzwerk nicht verfügbar ist. Um Sparpotenziale für Reisende aufzudecken, hat die Arbeiterkammer (AK) die Tarife von zwölf Anbietern für zwölf beliebte Urlaubsziele genau unter die Lupe genommen. Im Fokus des Vergleichs standen die heimischen Mobilfunkanbieter A1, Magenta, Drei, spusu, HoT und yesss sowie die internationalen eSIM-Kartenanbieter Holafly, Saily, Ubigi, Yesim, Roamic und SIMLocal. Geprüft wurden Reiseziele wie Ägypten, Albanien, China, Großbritannien, Indonesien, Japan, Kanada, die Malediven, Norwegen, Thailand, die Türkei und die USA. Das Ergebnis: Ein vorheriger Kosten-Check schont die Urlaubskasse.

Reisen außerhalb Europas können teuer werden

Zumindest innerhalb Europas können Reisende entspannt bleiben. Denn: Durch die Regelung „Roam like at Home“ sind die Bedingungen von österreichischen Tarifen im EU-Raum gültig. AK-Konsumentenschützer Jakob Kalina warnt aber: „Bei Reisen außerhalb Europas können schon wenige Datenverbindungen teuer werden, manchmal sogar einzelne Nachrichten oder automatische App-Aktualisierungen.“

Fährst du 2026 in den Urlaub? Ja, aber „nur“ innerhalb von Österreich Ja, mehrmals Ja, einmal Nein, ist nicht geplant Weiß noch nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Große Unterschiede bei Preisen

In Großbritannien können Kunden von Magenta, spusu, HoT und aktionsbedingt yesss ohne Zusatzkosten wie zu Hause surfen. Für alle anderen lohnt sich der Griff zur eSIM. Ein Gigabyte kostet bei Anbietern wie Roamic teils nur 99 Cent, während klassische Roaming-Paket bei A1 und Drei mit zirka fünf Euro zu Buche schlagen. Wer in die Türkei reist, zahlt bei heimischen Betreibern für ein 5-GB-Paket zwischen zehn Euro (Drei) und knapp 25 Euro (A1, yesss). Zum Vergleich: Bestimmte eSIM-Tarife bieten in dieser Preisspanne bereits unbegrenztes Datenvolumen für sieben Tage. Kalina rät abschließend: „Wer ins EU-Ausland reist und mobil bleiben will, sollte vor der Abreise Roaming-Pakete beim eigenen Mobilfunkanbieter und eSim anderer Anbieter vergleichen. Die Preisunterschiede sind groß.“