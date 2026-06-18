Gewitterwarnung für Österreich: Hier wird es heute ungemütlich

Österreich schwitzt am heute bei Temperaturen von bis zu 34 Grad. Doch mit der Hitze steigt auch die Unwettergefahr an: Die GeoSphere Austria hat bereits für mehrere Bundesländer eine offizielle Gewitterwarnung herausgegeben.

Wie die aktuelle Warnkarte der GeoSphere Austria zeigt, wird es am Nachmittag in weiten Teilen des Landes ungemütlich. Während der Vormittag noch weitgehend stabil verläuft, bilden sich in der zweiten Tageshälfte recht verbreitet mächtige Quellwolken. Vor allem alpensüdseitig sowie im Süden und Südosten entladen sich teils kräftige Wärmegewitter, die von heftigen Sturmböen begleitet werden können.

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Gewitterwarnung in „Gelb“

Besonders im Fokus stehen dabei Vorarlberg, Tirol, Kärnten, Steiermark sowie Teile von Niederösterreich und dem Burgenland. Während es im Flachland sowie im Norden oft trocken bleibt, steigt das Risiko im Bergland massiv an. In den Bergen Osttirols und im südlichen Bergland Niederösterreichs können isolierte Zellen für Starkregen sorgen. Im Mittel- und Südburgenland wird es ebenfalls im Laufe des Nachmittags brenzlig. In Kärnten liegt das Hauptrisiko voraussichtlich im Bereich von den Gurktaler Alpen über die Saualm bis zur Koralpe (mehr dazu: Heftige Gewitter drohen: Karte zeigt, wo es in Kärnten kracht), während in der Steiermark das Randgebirge betroffen ist (mehr dazu: Gewitter-Warnung für die Steiermark: Hagel und Sturmböen drohen). Lokal ist in der Steiermark, Kärnten und Teilen Burgenlands mit lokalen heftigen Sturmböen, Hagel sowie Starkregen zu rechnen.

©GeoSphere Austria Nach sommerlicher Hitze von bis zu 34 Grad drohen am Nachmittag heftige Entladungen.

Trocken durch die Nacht

Glücklicherweise hält das ungemütliche Wetter nicht allzu lange an. Bereits in der ersten Nachthälfte beruhigt sich die Situation im ganzen Land wieder. Bis zum Sonnenaufgang zieht die Gewitterfront ab, und es geht trocken, gering bewölkt und oft sogar sternenklar bei Tiefstwerten zwischen 11 und 21 Grad durch die Nacht.