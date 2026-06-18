Mit Humor und Charme für den Tierschutz: Ein virtuelles Nationalteam aus David Alabatros, Marcel Saubitzer und Co. begeistert die sozialen Medien.

Das KI-generierte „tierische Nationalteam“ stürmt derzeit im roten ÖFB-Trikot die sozialen Medien für den guten Zweck.

Das KI-generierte „tierische Nationalteam“ stürmt derzeit im roten ÖFB-Trikot die sozialen Medien für den guten Zweck.

Das Nationalteam beweist auf dem Platz regelmäßig Kampfgeist, Zusammenhalt und Herz. Genau diese Werte will die neue Kampagne jetzt für den Tierschutz aktivieren. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei ein KI-generiertes, „tierisches Nationalteam“, das im roten ÖFB-Trikot in den sozialen Medien für Begeisterung sorgt, so in einer aktuellen Aussendung.

Mit dabei sind humorvoll abgewandelte tierische Versionen bekannter Fußballstars: Marko Hahnutović: Der Rekordtorschütze, der jedes Ei ins Netz jagt.

David Alabatros: Der verlässliche Abwehr-Chef mit absoluter Lufthoheit.

Florian Igele: Die wohl größte und stacheligste Tor-Sperre der Weltmeisterschaft.

Kevin Dachso: Der Defensivkünstler, der jeden Ball aus der Gefahrenzone gräbt.

Marcel Saubitzer: Der Mittelfeldmotor, der sich für keine Drecksarbeit zu schade ist.

© Österreichischer Tierschutzverein | Das KI-generierte „tierische Nationalteam“ stürmt derzeit im roten ÖFB-Trikot die sozialen Medien für den guten Zweck. © Österreichischer Tierschutzverein | Das KI-generierte „tierische Nationalteam“ stürmt derzeit im roten ÖFB-Trikot die sozialen Medien für den guten Zweck. © Österreichischer Tierschutzverein | Das KI-generierte „tierische Nationalteam“ stürmt derzeit im roten ÖFB-Trikot die sozialen Medien für den guten Zweck.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 10:05 Uhr aktualisiert