Ab Sommer 2026: Digitaler KI-Assistent „ida“ hilft bei ID Austria

Die ID Austria App erhält ein umfassendes Update. Neben einer neuen mobilen Vertretungsfunktion via Vollmacht startet ab Ende Juli 2026 der staatliche KI-Chatbot „ida“ als digitaler Assistent.

Die ID Austria wird umfassend modernisiert. Wie Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll bekannt gab, steht den Bürgern ab Sommer 2026 ein eigener digitaler Assistent des Staates zur Verfügung. Das Pilotprojekt namens „ida“ ist Teil der sogenannten „Public AI Initiative“, die künstliche Intelligenz sicher und nutzerorientiert in der Verwaltung verankern soll. Ab Ende Juli 2026 wird die KI Fragen zu Services, Wohnsitzangelegenheiten oder der ID Austria in natürlicher Sprache beantworten. „Digitale Verwaltung muss einfach, sicher und verständlich sein. Bürgerinnen und Bürger sollen dadurch Informationen schneller finden und Services leichter nutzen“, so Pröll.

©BKA / Christopher Dunker Am Foto: Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll.

Nutzt du ID Austria bereits? Ja, schon länger Nein, aber ich hole sie mir jetzt Ich will das nicht benutzen Was ist das? Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Sicherheit und Datenschutz aus Österreich

Technisch basiert der Assistent auf einer Plattform des Bundesrechenzentrums (BRZ). Um die digitale Souveränität und den Datenschutz zu gewährleisten, wird das System vollständig in Österreich betrieben – eine Datenübertragung ins Ausland findet nicht statt. Zudem werden keine personenbezogenen Daten gespeichert, Anfragen in Echtzeit verarbeitet und weder Tracking noch Profiling durchgeführt. „ida“ greift ausschließlich auf verifizierte Inhalte von behördlichen Webseiten (oesterreich.gv.at und id-austria.gv.at) zurück. In Zukunft soll die KI auf Wunsch auch direkt bei Behördenwegen assistieren können.

Neue App-Funktionen ab sofort verfügbar

Unabhängig vom Sommer-Schnittstellen-Update bietet die ID Austria App ab sofort zwei wesentliche Neuerungen: Nutzer können sich erstmals direkt via Smartphone in Vertretung einer anderen Person (z.B. für Familienangehörige oder Unternehmen) mittels Vollmacht bei digitalen Diensten anmelden. Und die digitale Ausweisplattform ist nun direkt vom Startbildschirm der App aus erreichbar.

ID Austria Servicetour tourt durch Österreich

Gleichzeitig wird an einer Reduzierung von Barrieren gearbeitet. Hierfür wurde der Austausch mit dem Österreichischen Behindertenrat, dem Blinden- und Sehbehindertenverband sowie dem Österreichischen Gehörlosenbund intensiviert. Für Personen, die Unterstützung bei der Einrichtung benötigen, tourt vom 1. Juli bis 31. August 2026 wieder die ID Austria Servicetour für eine niederschwellige Registrierung durch ganz Österreich.